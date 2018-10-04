Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - АЕК
Байер - АЕК: обзор матча 04 октября 2018
Байер
04.10.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа A, 2 тур
4 : 2
Завершен
АЕК
44'
К. Хаверц
49'
Л. Аларио
88'
Л. Аларио
90+3'
Ю. Брандт
25'
И. Тричковски
90+1'
Д. Распас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - АЕК
ГОЛ! 4:2!
Ю. Брандт
Пас отдал
К. Фолланд
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
Д. Распас
Пас отдал
Х. Труйолс
89'
Замена
Д. Распас
️️️️
А. Янну
ГОЛ! 3:1!
Л. Аларио
Пас отдал
К. Фолланд
88'
Желтая карточка
С. Бендер
86'
Замена
Т. Едвай
️️️️
Д. Кор
83'
82'
Замена
Ж. Гбаяра
️️️️
Н. Касес
Желтая карточка
А. Драгович
79'
Желтая карточка
К. Беллараби
78'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
К. Хаверц
70'
67'
Желтая карточка
И. Силва
67'
Замена
Т. Тете
️️️️
Ж. Томас
Желтая карточка
Венделл
58'
58'
Желтая карточка
А. Баррера
52'
Желтая карточка
Н. Касес
Желтая карточка
Д. Кор
51'
ГОЛ! 2:1!
Л. Аларио
Пас отдал
К. Хаверц
49'
Замена
Л. Аларио
️️️️
Л. Бэйли
46'
ГОЛ! 1:1!
К. Хаверц
Пас отдал
К. Беллараби
44'
41'
Желтая карточка
М. Гонсалес
25'
ГОЛ! 0:1!
И. Тричковски
Пас отдал
А. Янну
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
АЕК
25
Тоньо
ВР
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
20
Хоан Труйолс
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
10
Начо Касес
ЦП
8
Акоран Баррера
ЦП
8
Эктор Эвел
АП
9
Апостолос Янну
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
13
Жоан Томас
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Иньяки Астис
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
8
Юлиан Брандт
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
АЕК
25
Андреас Христодулу
ВР
6
Давид Катала
ЦЗ
59
Димитрис Распас
ЦП
11
Тете Тете
ЦП
15
Факундо Гарсия
ЦП
21
Жан Гбаяра
ЦП
31
Константинос Константину
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Градецки
8
Вайзер
15
Драгович
5
Бендер
18
Венделл
8
Бендер
31
Кор
38
Беллараби
31
Фолланд
29
Хаверц
17
Бэйли
3-2-1-4
25
Тоньо
5
Мойсов
20
Труйолс
3
Гонсалес
10
Касес
8
Баррера
8
Эвел
10
Тричковски
13
Томас
2
Силва
9
Янну
31
Кор
4
Едвай
4
Едвай
31
Кор
29
Хаверц
8
Брандт
8
Брандт
29
Хаверц
17
Бэйли
27
Аларио
27
Аларио
17
Бэйли
9
Янну
59
Распас
59
Распас
9
Янну
13
Томас
11
Тете
11
Тете
13
Томас
10
Касес
21
Гбаяра
21
Гбаяра
10
Касес
Остались в запасе
Байер
АЕК
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
25
Андреас Христодулу
ВР
6
Давид Катала
ЦЗ
15
Факундо Гарсия
ЦП
31
Константинос Константину
ЦФ
Главный тренер
Иньяки Астис
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
92
Исаак Телин
ЦФ
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
6
Давид Катала
ЦЗ
15
Факундо Гарсия
ЦП
31
Константинос Константину
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Иньяки Астис
Статистика матча Байер - АЕК
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
- : -
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕК
1 : 0
12.10.2026
Омония Арадипу
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Новости команд
Все
Байер
АЕК
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:06
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:06
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Бейтар» – «АЕК Ларнака»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
АЕК Ларнака – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Кристал Пэлас» – АЕК Ларнака: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+