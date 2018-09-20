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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лудогорец - Байер
Лудогорец - Байер: обзор матча 20 сентября 2018
Лудогорец
20.09.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа A, 1 тур
2 : 3
Завершен
Байер
8'
К. Кешеру
31'
Марселиньо
38'
К. Хаверц
63'
И. Телин
69'
К. Хаверц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Байер
Желтая карточка
К. Моци
88'
85'
Желтая карточка
К. Фолланд
Желтая карточка
Г. Кампаньяро
83'
71'
Желтая карточка
И. Телин
69'
ГОЛ! 2:3!
К. Хаверц
Пас отдал
Д. Кор
63'
ГОЛ! 2:2!
И. Телин
61'
Желтая карточка
Д. Кор
44'
Желтая карточка
Л. Бендер
38'
ГОЛ! 2:1!
К. Хаверц
ГОЛ! 2:0!
Марселиньо
Пас отдал
Вандерсон
31'
Желтая карточка
Марселиньо
20'
ГОЛ! 1:0!
К. Кешеру
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
33
Ренан
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Вандерсон
ЛВ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
18
Светослав Дьяков
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
31
Доминик Кор
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
92
Исаак Телин
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Лудогорец
19
Хорхе Броун
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
6
Яцек Горальски
ЦП
7
Димо Бакалов
ЦП
37
Жоао Пауло
ЦФ
7
Жуниор Брандао
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
4-1-2-1-2
33
Ренан
3
Недялков
27
Моци
25
Натанаэль
40
Сисиньо
15
Кампаньяро
18
Дьяков
84
Марселиньо
88
Вандерсон
13
Кешеру
9
Лукоки
3-2-1-2-2
1
Градецки
8
Бендер
5
Бендер
4
Та
8
Вайзер
18
Венделл
31
Кор
8
Брандт
10
Паулиньо
29
Хаверц
92
Телин
Остались в запасе
Лудогорец
Байер
19
Хорхе Броун
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
6
Яцек Горальски
ЦП
7
Димо Бакалов
ЦП
37
Жоао Пауло
ЦФ
7
Жуниор Брандао
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
19
Хорхе Броун
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
6
Яцек Горальски
ЦП
7
Димо Бакалов
ЦП
37
Жоао Пауло
ЦФ
7
Жуниор Брандао
ЦФ
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Лудогорец - Байер
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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