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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Цюрих
Байер - Цюрих: обзор матча 08 ноября 2018
Байер
08.11.2018, четверг, 23:00
Лига Европы, группа A, 4 тур
1 : 0
Завершен
Цюрих
60'
Т. Едвай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Цюрих
Желтая карточка
А. Драгович
80'
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
73'
ГОЛ! 1:0!
Т. Едвай
Пас отдал
Ю. Брандт
60'
Желтая карточка
Д. Кор
58'
45'
Желтая карточка
Х. Криэциу
18'
Желтая карточка
А. Максе
9'
Желтая карточка
А. Маркезано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
17
Умару Бангура
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
94
Салим Хелифи
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Деннис Хедигер
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Цюрих
1
Андрис Ванинс
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
8
Роберто Родригес
ЦП
7
Адриан Винтер
ЦП
18
Па-Моду Янье
ЦП
26
Виктор Пальссон
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Градецки
18
Венделл
4
Едвай
15
Драгович
8
Вайзер
14
Баумгартлингер
20
Арангис
31
Кор
8
Брандт
17
Бэйли
27
Аларио
4-1-4-1
25
Брехнер
13
Неф
27
Рюгг
2
Максе
17
Бангура
71
Криэциу
94
Хелифи
8
Домджони
10
Кололли
19
Маркезано
98
Одей
Остались в запасе
Байер
Цюрих
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
1
Андрис Ванинс
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
8
Роберто Родригес
ЦП
7
Адриан Винтер
ЦП
18
Па-Моду Янье
ЦП
26
Виктор Пальссон
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Деннис Хедигер
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрис Ванинс
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
8
Роберто Родригес
ЦП
7
Адриан Винтер
ЦП
18
Па-Моду Янье
ЦП
26
Виктор Пальссон
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Деннис Хедигер
Статистика матча Байер - Цюрих
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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