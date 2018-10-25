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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Цюрих - Байер
Цюрих - Байер: обзор матча 25 октября 2018
Цюрих
25.10.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа A, 3 тур
3 : 2
Завершен
Байер
44'
А. Маркезано
59'
Т. Домджони
78'
С. Одей
50'
К. Беллараби
54'
К. Беллараби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Байер
90'
+4
Желтая карточка
Ю. Брандт
Замена
А. Неф
️️️️
А. Маркезано
90'
Желтая карточка
Р. Родригес
88'
79'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Л. Бэйли
Замена
Р. Родригес
️️️️
Б. Кололли
79'
ГОЛ! 3:2!
С. Одей
Пас отдал
П. Янье
78'
ГОЛ! 2:2!
Т. Домджони
59'
Замена
С. Хелифи
️️️️
А. Винтер
58'
54'
ГОЛ! 1:2!
К. Беллараби
Пас отдал
К. Хаверц
50'
ГОЛ! 1:1!
К. Беллараби
Пас отдал
К. Хаверц
46'
Замена
К. Фолланд
️️️️
А. Драгович
46'
Замена
М. Вайзер
️️️️
И. Телин
ГОЛ! 1:0!
А. Маркезано
44'
42'
Желтая карточка
Л. Бэйли
Желтая карточка
П. Янье
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
17
Умару Бангура
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
7
Адриан Винтер
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
18
Па-Моду Янье
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Деннис Хедигер
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Цюрих
1
Андрис Ванинс
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
27
Марко Шенбехлер
ЦП
8
Роберто Родригес
ЦП
94
Салим Хелифи
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
8
Юлиан Брандт
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
3-1-5-1
25
Брехнер
2
Максе
27
Рюгг
17
Бангура
71
Криэциу
10
Кололли
19
Маркезано
18
Янье
8
Домджони
7
Винтер
98
Одей
3-2-1-1-3
1
Градецки
5
Бендер
4
Едвай
15
Драгович
8
Бендер
18
Венделл
31
Кор
38
Беллараби
29
Хаверц
17
Бэйли
92
Телин
19
Маркезано
13
Неф
13
Неф
19
Маркезано
10
Кололли
8
Родригес
8
Родригес
10
Кололли
7
Винтер
94
Хелифи
94
Хелифи
7
Винтер
92
Телин
8
Вайзер
8
Вайзер
92
Телин
17
Бэйли
8
Брандт
8
Брандт
17
Бэйли
15
Драгович
31
Фолланд
31
Фолланд
15
Драгович
Остались в запасе
Цюрих
Байер
1
Андрис Ванинс
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
27
Марко Шенбехлер
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Деннис Хедигер
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
1
Андрис Ванинс
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
27
Марко Шенбехлер
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Деннис Хедигер
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Цюрих - Байер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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