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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Байер
АЕК - Байер: обзор матча 13 декабря 2018
АЕК
13.12.2018, четверг, 23:00
Лига Европы, группа A, 6 тур
1 : 5
Завершен
Байер
26'
Д. Катала
28'
Д. Кор
41'
Л. Аларио (П)
68'
Д. Кор
78'
Паулиньо
86'
Л. Аларио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Байер
88'
Замена
А. Станилевич
️️️️
Л. Аларио
86'
ГОЛ! 1:5!
Л. Аларио
Замена
К. Константину
️️️️
Т. Янну
84'
83'
Желтая карточка
Я. Беднарчик
82'
Замена
Я. Беднарчик
️️️️
Венделл
78'
ГОЛ! 1:4!
Паулиньо
Пас отдал
А. Драгович
Желтая карточка
И. Силва
74'
68'
ГОЛ! 1:3!
Д. Кор
Пас отдал
Л. Бэйли
Замена
И. Тричковски
️️️️
Т. Тете
58'
Желтая карточка
Ж. Томас
57'
46'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Ю. Брандт
Замена
Э. Эвел
️️️️
Н. Касес
46'
41'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Аларио
31'
Желтая карточка
М. Вайзер
28'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кор
ГОЛ! 1:0!
Д. Катала
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
25
Андреас Христодулу
ВР
19
Томас Янну
ЦЗ
20
Хоан Труйолс
ЦЗ
6
Давид Катала
ЦЗ
11
Тете Тете
ЦП
8
Акоран Баррера
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
15
Факундо Гарсия
ЦП
13
Жоан Томас
ЦФ
9
Апостолос Янну
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
Главный тренер
Иньяки Астис
Байер
1
Торстен Киршбаум
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
8
Сэм Шрек
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
92
Исаак Телин
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
АЕК
25
Тоньо
ВР
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
11
Хорхе Ларена
ЦП
8
Эктор Эвел
АП
10
Иван Тричковски
ЦФ
31
Константинос Константину
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
32
Якуб Беднарчик
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
20
Адриан Станилевич
ЦП
37
Херди Букусу
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
3-4-3
25
Христодулу
19
Янну
20
Труйолс
6
Катала
11
Тете
10
Касес
15
Гарсия
8
Баррера
2
Силва
9
Янну
13
Томас
3-1-2-2-2
1
Киршбаум
8
Вайзер
15
Драгович
18
Венделл
14
Баумгартлингер
8
Шрек
31
Кор
8
Брандт
10
Паулиньо
27
Аларио
92
Телин
10
Касес
8
Эвел
8
Эвел
10
Касес
11
Тете
10
Тричковски
10
Тричковски
11
Тете
19
Янну
31
Константину
31
Константину
19
Янну
18
Венделл
32
Беднарчик
32
Беднарчик
18
Венделл
27
Аларио
20
Станилевич
20
Станилевич
27
Аларио
8
Брандт
17
Бэйли
17
Бэйли
8
Брандт
Остались в запасе
АЕК
Байер
25
Тоньо
ВР
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
11
Хорхе Ларена
ЦП
Главный тренер
Иньяки Астис
37
Херди Букусу
ЦФ
28
Рамазан Озкан
ВР
8
Ларс Бендер
ПЗ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
11
Хорхе Ларена
ЦП
Остались в запасе
37
Херди Букусу
ЦФ
28
Рамазан Озкан
ВР
8
Ларс Бендер
ПЗ
Главный тренер
Иньяки Астис
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча АЕК - Байер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
- : -
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕК
1 : 0
12.10.2026
Омония Арадипу
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
ГСЗ
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