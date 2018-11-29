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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Лудогорец
Байер - Лудогорец: обзор матча 29 ноября 2018
Байер
29.11.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа A, 5 тур
1 : 1
Завершен
Лудогорец
85'
М. Вайзер
69'
Марселиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Лудогорец
90'
Желтая карточка
К. Моци
Желтая карточка
И. Телин
90'
89'
Замена
Д. Бакалов
️️️️
Л. Саша
ГОЛ! 1:1!
М. Вайзер
85'
82'
Замена
А. Недялков
️️️️
Я. Сверчок
Замена
К. Хаверц
️️️️
С. Шрек
73'
Желтая карточка
М. Вайзер
71'
69'
ГОЛ! 0:1!
Марселиньо
Пас отдал
Я. Сверчок
63'
Замена
Марселиньо
️️️️
Ж. Пауло
Замена
Л. Бендер
️️️️
Ч. Арангис
63'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
П. Рецос
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Сэм Шрек
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Лудогорец
33
Ренан
ВР
27
Козмин Моци
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Вандерсон
ЛВ
18
Светослав Дьяков
ЦП
88
Лукас Саша
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
10
Якуб Сверчок
ЦФ
37
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Байер
1
Торстен Киршбаум
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
38
Карим Беллараби
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Лудогорец
19
Хорхе Броун
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
84
Марселиньо
ЦП
7
Димо Бакалов
ЦП
7
Мэй Малангу
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
7
Жуниор Брандао
ЦФ
4-2-1-3
28
Озкан
18
Венделл
45
Рецос
15
Драгович
8
Вайзер
20
Арангис
8
Шрек
10
Паулиньо
27
Аларио
92
Телин
17
Бэйли
4-3-1-2
33
Ренан
40
Сисиньо
5
Терзиев
13
Форстер
27
Моци
18
Дьяков
88
Саша
6
Горальски
88
Вандерсон
37
Пауло
10
Сверчок
20
Арангис
8
Бендер
8
Бендер
20
Арангис
45
Рецос
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
45
Рецос
8
Шрек
29
Хаверц
29
Хаверц
8
Шрек
10
Сверчок
3
Недялков
3
Недялков
10
Сверчок
37
Пауло
84
Марселиньо
84
Марселиньо
37
Пауло
88
Саша
7
Бакалов
7
Бакалов
88
Саша
Остались в запасе
Байер
Лудогорец
1
Торстен Киршбаум
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
19
Хорхе Броун
ВР
7
Мэй Малангу
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
7
Жуниор Брандао
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Остались в запасе
19
Хорхе Броун
ВР
7
Мэй Малангу
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
7
Жуниор Брандао
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Байер - Лудогорец
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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