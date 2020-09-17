Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Урош Милованович - статистика

Тобол
18 октября 2000 (25), Дуйсбург
#18 | Нападающий
185 см
Сербия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Кайрат
1 : 4
13.09.2026
Тобол
1' - 90'
18, 44'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Тобол
3 : 1
06.09.2026
Улытау
1' - 90'
16, 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тобол
19
11
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Кайрат
1 : 4
13.09.2026
Тобол
1' - 90'
18, 44'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Тобол
3 : 1
06.09.2026
Улытау
1' - 90'
16, 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Каспий
1 : 0
30.08.2026
Тобол
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Тобол
3 : 2
25.08.2026
Кайсар
1' - 90'
70'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Иртыш
0 : 2
16.08.2026
Тобол
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Ордабасы
2 : 0
02.08.2026
Тобол
61' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Тобол
1 : 0
26.07.2026
Атырау
1' - 57'
26'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Атырау
1 : 1
28.05.2026
Тобол
1' - 82'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Тобол
0 : 3
23.05.2026
Ордабасы
1' - 90'
68'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кайсар
2 : 1
17.05.2026
Тобол
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Тобол
1 : 0
09.05.2026
Иртыш
1' - 90'
52'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Женис
1 : 0
03.05.2026
Тобол
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Улытау
2 : 1
19.04.2026
Тобол
1' - 90'
7'
30'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Тобол
1 : 1
11.04.2026
Кайрат
1' - 88'
13'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Елимай
1 : 0
04.04.2026
Тобол
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Астана
2 : 0
20.03.2026
Тобол
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Тобол
2 : 2
16.03.2026
Жетысу
1' - 86'
58'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Актобе
4 : 1
07.03.2026
Тобол
63' - 90'
Главные новости
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
2
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
2
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+