Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ангелос Лиасос - статистика

    #80 | Полузащитник
    Имя Ангелос
    Фамилия Лиасос
    Команда ПАС
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 мая 2000 (22 года)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 33' - 90' ПАС 0:0 ПАОК Греция. Суперлига, 24 тур
    18.02.2023 Был в запасе Астерас 1:1 ПАС Греция. Суперлига, 23 тур
    11.02.2023 Был в запасе ПАС 0:0 Ионикос Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАС 17 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 33' -90' ПАС (Яннина) 0:0 ПАОК (Салоники)
    18.02.2023 Был в запасе Астерас (Триполис) 1:1 ПАС (Яннина)
    11.02.2023 Был в запасе ПАС (Яннина) 0:0 Ионикос (Никея)
    04.02.2023 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС (Яннина)
    28.01.2023 63' -90' ПАС (Яннина) 1:1 Атромитос (Перистери)
    20.01.2023 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:1 ПАС (Яннина)
    15.01.2023 76' -90' ПАС (Яннина) 0:1 Панатинаикос (Афины)
    07.01.2023 64' -90' Левадиакос (Левадия) 1:3 ПАС (Яннина)
    03.01.2023 68' -90' ПАС (Яннина) 2:1 АЕК (Афины)
    29.12.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:1 ПАС (Яннина)
    21.12.2022 1' -90' ПАС (Яннина) 2:2 Олимпиакос (Пирей)
    76'
    13.11.2022 Был в запасе ПАС (Яннина) 0:4 Арис (Салоники)
    10.11.2022 1' -64' Волос (Волос) 2:1 ПАС (Яннина)
    05.11.2022 1' -90' ПАОК (Салоники) 2:0 ПАС (Яннина)
    7'
    31.10.2022 88' -90' ПАС (Яннина) 2:1 Астерас (Триполис)
    23.10.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 2:2 ПАС (Яннина)
    16.10.2022 Был в запасе ПАС (Яннина) 2:2 ОФИ (Ираклион)
    10.10.2022 Был в запасе Атромитос (Перистери) 2:1 ПАС (Яннина)
    03.10.2022 1' -90' ПАС (Яннина) 1:4 Панетоликос (Агринио)
    17.09.2022 75' -90' Панатинаикос (Афины) 3:0 ПАС (Яннина)
    90'
    10.09.2022 1' -68' ПАС (Яннина) 2:1 Левадиакос (Левадия)
    04.09.2022 1' -56' АЕК (Афины) 2:0 ПАС (Яннина)
    27.08.2022 70' -90' ПАС (Яннина) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    21.08.2022 1' -78' Олимпиакос (Пирей) 2:0 ПАС (Яннина)
    • Читайте нас: 
    11