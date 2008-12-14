Пабло Менедес Альварес - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Пабло Менедес
|Фамилия
|Альварес
|Команда
|Реджо-ди-Калабрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Имя
|Пабло Менедес
|Фамилия
|Альварес
|Команда
|Реджо-ди-Калабрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реджо-ди-Калабрия
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2009
|Был в запасе
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|1:1
|Сиена (Сиена)
|20.05.2009
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|17.05.2009
|Был в запасе
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|2:1
|Кальяри (Кальяри)
|05.04.2009
|Был в запасе
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|0:1
|Дженоа (Генуя)
|08.03.2009
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:0
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|15.02.2009
|Был в запасе
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|0:0
|Палермо (Палермо)
|07.02.2009
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:1
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|01.02.2009
|Был в запасе
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|2:2
|Рома (Рим)
|21.12.2008
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|14.12.2008
|Был в запасе
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|0:2
|Сампдория (Генуя)
|07.12.2008
|23' -90'
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|29.11.2008
|1' -46'
|Ювентус (Турин)
|4:0
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|23.11.2008
|60' -90'
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|3:1
|Аталанта (Бергамо)
|16.11.2008
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|09.11.2008
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|4:0
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|01.11.2008
|Был в запасе
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|2:3
|Интер (Милан)
|29.10.2008
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|18.10.2008
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|05.10.2008
|1' -90'
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|1:1
|Катания (Катания)
|24.09.2008
|1' -90'
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|1:2
|Милан (Милан)
|20.09.2008
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:0
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|14.09.2008
|Был в запасе
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|1:1
|Торино (Турин)
|31.08.2008
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:1
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)