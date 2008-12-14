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    Пабло Менедес Альварес - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Пабло Менедес
    Фамилия Альварес
    Команда Реджо-ди-Калабрия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 февраля 1985 (38 лет)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реджо-ди-Калабрия 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2009 Был в запасе Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия) 1:1 Сиена (Сиена)
    20.05.2009 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
    17.05.2009 Был в запасе Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия) 2:1 Кальяри (Кальяри)
    05.04.2009 Был в запасе Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия) 0:1 Дженоа (Генуя)
    08.03.2009 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:0 Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
    15.02.2009 Был в запасе Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия) 0:0 Палермо (Палермо)
    07.02.2009 Был в запасе Милан (Милан) 1:1 Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
    01.02.2009 Был в запасе Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия) 2:2 Рома (Рим)
    21.12.2008 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:1 Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
    14.12.2008 Был в запасе Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия) 0:2 Сампдория (Генуя)
    07.12.2008 23' -90' Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия) 2:2 Болонья (Болонья)
    29.11.2008 1' -46' Ювентус (Турин) 4:0 Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
    23.11.2008 60' -90' Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия) 3:1 Аталанта (Бергамо)
    16.11.2008 1' -90' Удинезе (Удине) 0:1 Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
    09.11.2008 Был в запасе Дженоа (Генуя) 4:0 Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
    01.11.2008 Был в запасе Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия) 2:3 Интер (Милан)
    29.10.2008 1' -90' Наполи (Неаполь) 3:0 Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
    18.10.2008 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:0 Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
    05.10.2008 1' -90' Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия) 1:1 Катания (Катания)
    24.09.2008 1' -90' Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия) 1:2 Милан (Милан)
    20.09.2008 Был в запасе Рома (Рим) 3:0 Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
    14.09.2008 Был в запасе Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия) 1:1 Торино (Турин)
    31.08.2008 Был в запасе Кьево (Верона) 2:1 Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
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