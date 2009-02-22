|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Наполи
|1
|-2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.05.2009
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|2:1
|Наполи (Неаполь)
|26.04.2009
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:0
|Интер (Милан)
|19.04.2009
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|2:0
|Наполи (Неаполь)
|11.04.2009
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|0:0
|Аталанта (Бергамо)
|05.04.2009
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:2
|Наполи (Неаполь)
|22.03.2009
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|0:0
|Милан (Милан)
|15.03.2009
|Был в запасе
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|1:1
|Наполи (Неаполь)
|08.03.2009
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|0:2
|Лацио (Рим)
|28.02.2009
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Наполи (Неаполь)
|22.02.2009
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|0:1
|Дженоа (Генуя)
|14.02.2009
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Болонья (Болонья)