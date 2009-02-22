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    Лука Буччи - статистика

    Вратарь
    Имя Лука
    Фамилия Буччи
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 13 марта 1969 (53 года)
    Рост 180
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Наполи 1 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.05.2009 Был в запасе Сиена (Сиена) 2:1 Наполи (Неаполь)
    26.04.2009 Был в запасе Наполи (Неаполь) 1:0 Интер (Милан)
    19.04.2009 1' -90' Кальяри (Кальяри) 2:0 Наполи (Неаполь)
    11.04.2009 Был в запасе Наполи (Неаполь) 0:0 Аталанта (Бергамо)
    05.04.2009 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:2 Наполи (Неаполь)
    22.03.2009 Был в запасе Наполи (Неаполь) 0:0 Милан (Милан)
    15.03.2009 Был в запасе Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия) 1:1 Наполи (Неаполь)
    08.03.2009 Был в запасе Наполи (Неаполь) 0:2 Лацио (Рим)
    28.02.2009 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Наполи (Неаполь)
    22.02.2009 Был в запасе Наполи (Неаполь) 0:1 Дженоа (Генуя)
    14.02.2009 Был в запасе Наполи (Неаполь) 1:1 Болонья (Болонья)
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