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Вторая Лига Б группа 1
Команды
Заря Луганск РФ
Мирослав Зновенко
Статистика
Мирослав Зновенко - статистика
Заря Луганск РФ
26 февраля 2002 (24), Луганск
#23 | Вратарь
193 см
Украина | Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Чайка-М
1 : 5
19.09.2026
Заря Луганск РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Ростов-2
0 : 5
12.09.2026
Заря Луганск РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Заря Луганск РФ
1 : 1
05.09.2026
Шахтер Донецк РФ
1' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Заря Луганск РФ
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Чайка-М
1 : 5
19.09.2026
Заря Луганск РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Ростов-2
0 : 5
12.09.2026
Заря Луганск РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Заря Луганск РФ
1 : 1
05.09.2026
Шахтер Донецк РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Заря Луганск РФ
4 : 0
29.08.2026
Астрахань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 20 тур
Победа
3 : 0
22.08.2026
Заря Луганск РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур
Заря Луганск РФ
2 : 2
16.08.2026
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 18 тур
Ангушт
0 : 0
08.08.2026
Заря Луганск РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Заря Луганск РФ
1 : 0
01.08.2026
Динамо-2 Мх
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
2 : 1
24.07.2026
Заря Луганск РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Заря Луганск РФ
1 : 0
13.06.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх
2 : 1
07.06.2026
Заря Луганск РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Заря Луганск РФ
3 : 0
30.05.2026
Нефтяник
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Шахтер Донецк РФ
2 : 1
23.05.2026
Заря Луганск РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Заря Луганск РФ
1 : 1
11.04.2026
Дружба
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
ПСК
3 : 1
04.04.2026
Заря Луганск РФ
Был в запасе
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