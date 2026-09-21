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Румыния. Лига I
Команды
Петролул
Родригу Мартиньш
Статистика
€ 200 тыс
Родригу Мартиньш - статистика
Петролул
15 сентября 1998 (28), Фару
#7 | Нападающий
177 см
Португалия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
Петролул
2 : 0
21.09.2026
Чиксереда Меркуря Чук
1' - 80'
47'
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
2 : 0
06.09.2026
Корвинул Хунедоара
1' - 76'
31'
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2026/2027
Португалия. Примейра 2023/2024
Португалия. Примейра 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портимоненси
9
0
0
1
0
Эшторил
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 29 тур
Портимоненси
2 : 2
14.04.2024
Каза Пиа
73' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Шавиш
2 : 3
07.04.2024
Портимоненси
1' - 46'
45'
Португалия. Примейра, 27 тур
Портимоненси
3 : 5
01.04.2024
Брага
62' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Портимоненси
0 : 3
08.03.2024
Порту
65' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Портимоненси
0 : 0
03.03.2024
Визела
90' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Бенфика
4 : 0
25.02.2024
Портимоненси
81' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Портимоненси
1 : 1
17.02.2024
Витория Гимараеш
80' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Эштрела
3 : 0
09.02.2024
Портимоненси
67' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Портимоненси
1 : 2
03.02.2024
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Фамаликан
1 : 1
17.12.2023
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 12 тур
Брага
3 : 1
03.12.2023
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 8 тур
Эшторил
0 : 1
07.10.2023
Бенфика
85' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
3 : 2
01.10.2023
Эшторил
90' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Арука
4 : 3
13.08.2023
Эшторил
Был в запасе
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