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    Василиос Погосян - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Василиос
    Фамилия Погосян
    Команда Ионикос
    Состав Основной
    Родной город Афины
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 мая 1998 (24 года)
    Рост 179
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 77' - 90' ПАОК 6:0 Ионикос Греция. Суперлига, 25 тур
    19.02.2023 Был в запасе Панетоликос 1:0 Ионикос Греция. Суперлига, 23 тур
    11.02.2023 Был в запасе ПАС 0:0 Ионикос Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ионикос 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 77' -90' ПАОК (Салоники) 6:0 Ионикос (Никея)
    19.02.2023 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:0 Ионикос (Никея)
    11.02.2023 Был в запасе ПАС (Яннина) 0:0 Ионикос (Никея)
    16.01.2023 Был в запасе Ионикос (Никея) 0:1 Волос (Волос)
    03.01.2023 Был в запасе Ионикос (Никея) 0:2 Олимпиакос (Пирей)
    28.12.2022 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 1:0 Ионикос (Никея)
    21.12.2022 90' -90' Ионикос (Никея) 1:1 Панатинаикос (Афины)
    14.11.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 1:0 Ионикос (Никея)
    05.11.2022 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 0:2 Ионикос (Никея)
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