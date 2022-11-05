Василиос Погосян - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Василиос
|Фамилия
|Погосян
|Команда
|Ионикос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Афины
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 мая 1998 (24 года)
|Рост
|179
|Имя
|Василиос
|Фамилия
|Погосян
|Команда
|Ионикос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Афины
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 мая 1998 (24 года)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|77' - 90'
|ПАОК
|6:0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Панетоликос
|1:0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|ПАС
|0:0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ионикос
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|77' -90'
|ПАОК (Салоники)
|6:0
|Ионикос (Никея)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|11.02.2023
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|0:0
|Ионикос (Никея)
|16.01.2023
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|0:1
|Волос (Волос)
|03.01.2023
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|0:2
|Олимпиакос (Пирей)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|21.12.2022
|90' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панатинаикос (Афины)
|14.11.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|05.11.2022
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|0:2
|Ионикос (Никея)