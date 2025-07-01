Введите ваш ник на сайте
€ 100 тыс

Андрей Стефанишин - трансферы

Родина
2 июня 2004 (21), Одинцово
#87 | Защитник
188 см
Россия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.25 / -
Родина-2
Без клуба
Свободный агент
01.01.24 / 01.07.25
Строгино
Родина-2
Свободный агент
17.02.23 / 01.01.24
Строгино (мол)
Строгино
?
  • Читайте нас: 