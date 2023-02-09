Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Никита Фадеев - трансферы

Кубань Холдинг
6 августа 2003 (22)
#10 | Нападающий
183 см
Россия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
09.02.23 / 31.12.25
Крылья Советов-2
Кубань Холдинг
Свободный агент
14.02.22 / 09.02.23
Без клуба
Крылья Советов-2
Свободный агент
01.07.21 / 14.02.22
Академия Зенит
Без клуба
Свободный агент
Главные новости
Спасение «Спартака», «Локо» разгромил ЦСКА, сумасшедший гол Воробьева, «ПСЖ» избавляется от Сафонова и другие новости
00:55
Реакция Губерниева на 3:0 «Локо» против ЦСКА
00:35
ВидеоЧелестини прокомментировал результативную ошибку Торопа в матче с «Локо»
Вчера, 23:55
1
949-й гол Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Фат» (5:1)
Вчера, 23:48
2
Мостовой отреагировал на ничью «Спартака» с «Ростовом»
Вчера, 23:25
4
Галактионов прокомментировал 3:0 «Локо» против ЦСКА
Вчера, 22:48
6
Челестини прокомментировал 0:3 от «Локомотива»
Вчера, 22:35
5
ВидеоВоробьев высказался о своем сумасшедшем голе ЦСКА
Вчера, 22:19
5
РПЛ. «Локомотив» разобрался с ЦСКА (3:0) и вышел на 1-е место
Вчера, 21:43
124
Заявление «Спартака» по травме Бабича: игрок выбыл надолго
Вчера, 21:30
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 