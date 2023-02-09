Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
ЧМ-2026
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Ямаль
Головин
Миранчук
Батраков
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Команды
Кубань Холдинг
Никита Фадеев
Трансферы
Никита Фадеев - трансферы
Кубань Холдинг
6 августа 2003 (22)
#10 | Нападающий
183 см
Россия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
09.02.23 / 31.12.25
Крылья Советов-2
Кубань Холдинг
Свободный агент
14.02.22 / 09.02.23
Без клуба
Крылья Советов-2
Свободный агент
01.07.21 / 14.02.22
Академия Зенит
Без клуба
Свободный агент
Главные новости
Спасение «Спартака», «Локо» разгромил ЦСКА, сумасшедший гол Воробьева, «ПСЖ» избавляется от Сафонова и другие новости
00:55
Реакция Губерниева на 3:0 «Локо» против ЦСКА
00:35
Видео
Челестини прокомментировал результативную ошибку Торопа в матче с «Локо»
Вчера, 23:55
1
949-й гол Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Фат» (5:1)
Вчера, 23:48
2
Мостовой отреагировал на ничью «Спартака» с «Ростовом»
Вчера, 23:25
4
Галактионов прокомментировал 3:0 «Локо» против ЦСКА
Вчера, 22:48
6
Челестини прокомментировал 0:3 от «Локомотива»
Вчера, 22:35
5
Видео
Воробьев высказался о своем сумасшедшем голе ЦСКА
Вчера, 22:19
5
РПЛ. «Локомотив» разобрался с ЦСКА (3:0) и вышел на 1-е место
Вчера, 21:43
124
Заявление «Спартака» по травме Бабича: игрок выбыл надолго
Вчера, 21:30
14
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: