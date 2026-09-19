Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Вторая Лига Б группа 1
Команды
Заря Луганск РФ
Иван Глущенко
Статистика
Иван Глущенко - статистика
Заря Луганск РФ
17 января 2005 (21)
#17 | Нападающий
195 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Чайка-М
1 : 5
19.09.2026
Заря Луганск РФ
1' - 79'
33'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Ростов-2
0 : 5
12.09.2026
Заря Луганск РФ
1' - 90'
41'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Заря Луганск РФ
1 : 1
05.09.2026
Шахтер Донецк РФ
1' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Заря Луганск РФ
18
1
5
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Чайка-М
1 : 5
19.09.2026
Заря Луганск РФ
1' - 79'
33'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Ростов-2
0 : 5
12.09.2026
Заря Луганск РФ
1' - 90'
41'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Заря Луганск РФ
1 : 1
05.09.2026
Шахтер Донецк РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Заря Луганск РФ
4 : 0
29.08.2026
Астрахань
74' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 20 тур
Победа
3 : 0
22.08.2026
Заря Луганск РФ
1' - 65'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур
Заря Луганск РФ
2 : 2
16.08.2026
Спартак-Нальчик
1' - 80'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 18 тур
Ангушт
0 : 0
08.08.2026
Заря Луганск РФ
1' - 79'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Заря Луганск РФ
1 : 0
01.08.2026
Динамо-2 Мх
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
2 : 1
24.07.2026
Заря Луганск РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
1' - 83'
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Заря Луганск РФ
1 : 0
13.06.2026
Ангушт
1' - 59'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх
2 : 1
07.06.2026
Заря Луганск РФ
1' - 90'
87'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Заря Луганск РФ
3 : 0
30.05.2026
Нефтяник
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Шахтер Донецк РФ
2 : 1
23.05.2026
Заря Луганск РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
16.05.2026
Ростов-2
1' - 90'
58'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Заря Луганск РФ
3 : 2
08.05.2026
Чайка-М
1' - 65'
58'
14'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Рубин Я
3 : 0
02.05.2026
Заря Луганск РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Заря Луганск РФ
0 : 0
25.04.2026
Кызылташ
67' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Заря Луганск РФ
1 : 1
11.04.2026
Дружба
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
ПСК
3 : 1
04.04.2026
Заря Луганск РФ
Был в запасе
Главные новости
Радимов: «Роналду мог уехать из сборной Португалии только по одной причине»
21:56
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
21:32
2
Кафанов объяснил, почему не считает Сафонова основным претендентом на приз лучшему вратарю года
21:21
1
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
20:35
1
Раскрыты подробности конфликта «Зенита» и «Краснодара» перед очным матчем
19:50
9
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
7
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
2
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+