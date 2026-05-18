Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Никита Турбаевский - статистика

Заря
12 марта 2002 (24), Донецк
#12 | Вратарь
193 см
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Заря
6
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Заря
0 : 0
18.05.2026
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Заря
1 : 1
09.05.2026
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Заря
2 : 0
27.04.2026
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Заря
1 : 2
23.04.2026
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Динамо К
3 : 1
17.04.2026
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
1 : 0
12.04.2026
Эпицентр
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Оболонь
3 : 3
05.04.2026
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Колос
1 : 1
15.03.2026
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Заря
4 : 0
08.03.2026
Полтава
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Кривбасс
3 : 1
01.03.2026
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
ЛНЗ
2 : 0
13.12.2025
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
1 : 0
05.12.2025
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Полесье
2 : 0
30.11.2025
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Заря
2 : 2
24.11.2025
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Харьков
1 : 3
08.11.2025
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 0
24.10.2025
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
1 : 1
18.10.2025
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Заря
0 : 0
27.09.2025
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Шахтер
1 : 0
22.09.2025
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Заря
1 : 3
14.09.2025
Колос
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Заря
2 : 3
18.08.2025
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Заря
2 : 1
11.08.2025
Кудровка
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Заря
0 : 0
02.08.2025
ЛНЗ
Был в запасе
Главные новости
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
21:32
2
Кафанов объяснил, почему не считает Сафонова основным претендентом на приз лучшему вратарю года
21:21
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
20:35
1
Раскрыты подробности конфликта «Зенита» и «Краснодара» перед очным матчем
19:50
9
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
6
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
2
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
3
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+