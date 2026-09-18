Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Окжетпес
Жалгас Жаксылыков
Статистика
Жалгас Жаксылыков - статистика
Окжетпес
16 апреля 2001 (25), Меркенский
#2 | Защитник
189 см
Казахстан
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Окжетпес
2 : 1
05.09.2026
Ордабасы
90' - 90'
Статистика по турнирам
Казахстан. Премьер-лига 2026
Казахстан. Премьер-лига 2025
Казахстан. Премьер-лига 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Окжетпес
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Окжетпес
2 : 1
05.09.2026
Ордабасы
90' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Кайсар
2 : 3
29.08.2026
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Атырау
0 : 2
16.08.2026
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Астана
2 : 1
09.08.2026
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Окжетпес
4 : 1
02.08.2026
Алтай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Актобе
2 : 1
25.07.2026
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Окжетпес
2 : 2
28.05.2026
Актобе
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Алтай
0 : 1
22.05.2026
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Окжетпес
1 : 0
16.05.2026
Астана
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Окжетпес
0 : 0
09.05.2026
Атырау
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
02.05.2026
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Окжетпес
1 : 1
25.04.2026
Кайсар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Ордабасы
2 : 1
18.04.2026
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Окжетпес
2 : 1
12.04.2026
Иртыш
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Женис
1 : 1
05.04.2026
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Окжетпес
2 : 1
21.03.2026
Улытау
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Окжетпес
1 : 1
07.03.2026
Елимай
Был в запасе
Главные новости
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
1
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
1
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
1
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
2
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
7
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
2
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
7
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+