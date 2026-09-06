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Греция. Суперлига
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Атромитос
Кристофер Нуньес
Статистика
€ 550 тыс
Кристофер Нуньес - статистика
Атромитос
8 декабря 1997 (28), Картаго
#11 | Полузащитник
171 см
Коста-Рика
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 1
06.09.2026
Каламата
1' - 60'
1'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Греция. Суперлига 2024/2025
Греция. Суперлига 2023/2024
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Греция. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атромитос
3
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 1
06.09.2026
Каламата
1' - 60'
1'
Греция. Суперлига, 2 тур
Атромитос
1 : 2
30.08.2026
ПАОК
1' - 85'
19'
Греция. Суперлига, 1 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.08.2026
Атромитос
1' - 58'
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