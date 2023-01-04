Кристофер Нуньес - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Кристофер
|Фамилия
|Нуньес
|Команда
|ПАС Ламия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Картаго
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|171
|Имя
|Кристофер
|Фамилия
|Нуньес
|Команда
|ПАС Ламия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Картаго
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 74'
|ПАС Ламия
|2:1
|Арис
|Греция. Суперлига, 25 тур
|24.02.2023
|1' - 66'
|Волос
|1:1
|ПАС Ламия
|Греция. Суперлига, 24 тур
|19.02.2023
|63' - 90'
|ПАС Ламия
|0:3
|Олимпиакос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия
|1:4
|ОФИ
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС Ламия
|20
|2
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -74'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:1
|Арис (Салоники)
|24.02.2023
|1' -66'
|Волос (Волос)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|19.02.2023
|63' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|Олимпиакос (Пирей)
|13.02.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:4
|ОФИ (Ираклион)
|05.02.2023
|69' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|30.01.2023
|1' -55'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|22.01.2023
|1' -77'
|Левадиакос (Левадия)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|14.01.2023
|1' -74'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|07.01.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|23'
|04.01.2023
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|29.12.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|21.12.2022
|1' -84'
|АЕК (Афины)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|13.11.2022
|1' -56'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:3
|Панетоликос (Агринио)
|08.11.2022
|46' -90'
|Арис (Салоники)
|5:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|05.11.2022
|1' -82'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:2
|Волос (Волос)
|39'
|30.10.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|24.10.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|30'
|16.10.2022
|46' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Панатинаикос (Афины)
|01.10.2022
|1' -57'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:0
|Левадиакос (Левадия)
|03.09.2022
|1' -68'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|27.08.2022
|1' -79'
|ПАС (Яннина)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|59' 61'
|20.08.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|АЕК (Афины)