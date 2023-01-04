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    Кристофер Нуньес - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Кристофер
    Фамилия Нуньес
    Команда ПАС Ламия
    Состав Основной
    Родной город Картаго
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 декабря 1997 (25 лет)
    Рост 171
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 74' ПАС Ламия 2:1 Арис Греция. Суперлига, 25 тур
    24.02.2023 1' - 66' Волос 1:1 ПАС Ламия Греция. Суперлига, 24 тур
    19.02.2023 63' - 90' ПАС Ламия 0:3 Олимпиакос Греция. Суперлига, 23 тур
    13.02.2023 Был в запасе ПАС Ламия 1:4 ОФИ Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАС Ламия 20 2 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -74' ПАС Ламия (Ламия) 2:1 Арис (Салоники)
    24.02.2023 1' -66' Волос (Волос) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    19.02.2023 63' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:3 Олимпиакос (Пирей)
    13.02.2023 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 1:4 ОФИ (Ираклион)
    05.02.2023 69' -90' Панатинаикос (Афины) 2:0 ПАС Ламия (Ламия)
    30.01.2023 1' -55' ПАС Ламия (Ламия) 0:2 Ионикос (Никея)
    22.01.2023 1' -77' Левадиакос (Левадия) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    14.01.2023 1' -74' ПАС Ламия (Ламия) 1:1 Атромитос (Перистери)
    07.01.2023 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:3 ПАОК (Салоники)
    23'
    04.01.2023 Был в запасе Астерас (Триполис) 3:0 ПАС Ламия (Ламия)
    29.12.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:1 ПАС (Яннина)
    21.12.2022 1' -84' АЕК (Афины) 3:0 ПАС Ламия (Ламия)
    13.11.2022 1' -56' ПАС Ламия (Ламия) 1:3 Панетоликос (Агринио)
    08.11.2022 46' -90' Арис (Салоники) 5:0 ПАС Ламия (Ламия)
    05.11.2022 1' -82' ПАС Ламия (Ламия) 2:2 Волос (Волос)
    39'
    30.10.2022 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 2:0 ПАС Ламия (Ламия)
    24.10.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    30'
    16.10.2022 46' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:2 Панатинаикос (Афины)
    01.10.2022 1' -57' ПАС Ламия (Ламия) 1:0 Левадиакос (Левадия)
    03.09.2022 1' -68' ПАС Ламия (Ламия) 0:0 Астерас (Триполис)
    27.08.2022 1' -79' ПАС (Яннина) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    59' 61'
    20.08.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:3 АЕК (Афины)
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