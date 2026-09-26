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Англия. Вторая лига
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Эксетер Сити
Джек Фицуотер
Статистика
€ 300 тыс
Джек Фицуотер - статистика
Эксетер Сити
23 сентября 1997 (29), Бирмингем
#5 | Защитник
188 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 0
26.09.2026
Эксетер Сити
1' - 90'
Англия. Вторая лига, 7 тур
Эксетер Сити
0 : 0
19.09.2026
Транмер
1' - 90'
Англия. Вторая лига, 6 тур
Порт Вейл
1 : 0
12.09.2026
Эксетер Сити
1' - 90'
Англия. Вторая лига, 5 тур
Эксетер Сити
0 : 0
05.09.2026
Уолсолл
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Вторая лига 2026/2027
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Первая лига 2025/2026
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Англия. Первая лига 2024/2025
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Первая лига 2023/2024
Шотландия. Премьер-лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эксетер Сити
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Сити
10 : 1
10.01.2026
Эксетер Сити
1' - 90'
45'
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