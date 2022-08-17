Албион Адеми - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Албион
|Фамилия
|Адеми
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Родной город
|Приштина
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Албион
|Фамилия
|Адеми
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Родной город
|Приштина
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юргорден
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|80' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|1:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|90'
|27.10.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|2:3
|Юргорден (Стокгольм)
|13.10.2022
|79' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|4:2
|Гент (Гент)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|0:1
|Юргорден (Стокгольм)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Юргорден (Стокгольм)
|3:2
|Мольде (Мольде)
|23.08.2022
|Был в запасе
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:2
|Юргорден (Стокгольм)
|17.08.2022
|Был в запасе
|Юргорден (Стокгольм)
|3:0
|АПОЭЛ (Никосия)