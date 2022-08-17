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    Албион Адеми - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Албион
    Фамилия Адеми
    Команда Юргорден
    Состав Основной
    Родной город Приштина
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 февраля 1999 (24 года)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Юргорден 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 80' -90' Юргорден (Стокгольм) 1:0 Шэмрок Роверс (Дублин)
    90'
    27.10.2022 Был в запасе Мольде (Мольде) 2:3 Юргорден (Стокгольм)
    13.10.2022 79' -90' Юргорден (Стокгольм) 4:2 Гент (Гент)
    06.10.2022 Был в запасе Гент (Гент) 0:1 Юргорден (Стокгольм)
    15.09.2022 Был в запасе Юргорден (Стокгольм) 3:2 Мольде (Мольде)
    23.08.2022 Был в запасе АПОЭЛ (Никосия) 3:2 Юргорден (Стокгольм)
    17.08.2022 Был в запасе Юргорден (Стокгольм) 3:0 АПОЭЛ (Никосия)
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