Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,20 млн

Папе Хабиб Гуйе - статистика

Касымпаша
20 сентября 1999 (27)
#77 | Нападающий
188 см
Сенегал
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Касымпаша
26
5/-1
1
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Касымпаша
1 : 0
17.05.2026
Галатасарай
90' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Генчлербирлиги
3 : 2
09.05.2026
Касымпаша
87' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Касымпаша
1 : 1
03.05.2026
Коджаэлиспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 0
24.04.2026
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Касымпаша
1 : 0
19.04.2026
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Гезтепе
3 : 3
12.04.2026
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Касымпаша
2 : 0
04.04.2026
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Бешикташ
2 : 1
19.03.2026
Касымпаша
73' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Касымпаша
1 : 0
15.03.2026
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Коньяспор
1 : 1
08.03.2026
Касымпаша
1' - 87'
45'
45'
Турция. Суперлига, 24 тур
Касымпаша
0 : 3
28.02.2026
Ризеспор
70' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Фенербахче
1 : 1
23.02.2026
Касымпаша
76' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Касымпаша
3 : 2
16.02.2026
Карагюмрюк
76' - 90'
89'
Турция. Суперлига, 21 тур
Газиантеп
2 : 1
09.02.2026
Касымпаша
77' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Касымпаша
0 : 1
30.01.2026
Самсунспор
1' - 85'
Турция. Суперлига, 19 тур
Трабзонспор
2 : 1
23.01.2026
Касымпаша
55' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Касымпаша
0 : 0
18.01.2026
Антальяспор
62' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Галатасарай
3 : 0
21.12.2025
Касымпаша
1' - 64'
Турция. Суперлига, 16 тур
Касымпаша
0 : 0
12.12.2025
Генчлербирлиги
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
07.12.2025
Касымпаша
1' - 85'
Турция. Суперлига, 14 тур
Касымпаша
1 : 3
29.11.2025
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.11.2025
Касымпаша
1' - 90'
48, 52'
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
0 : 2
08.11.2025
Гезтепе
1' - 86'
Турция. Суперлига, 11 тур
Кайсериспор
3 : 2
02.11.2025
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
1 : 1
26.10.2025
Бешикташ
66' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
1 : 1
05.10.2025
Коньяспор
1' - 90'
60'
Турция. Суперлига, 7 тур
Ризеспор
1 : 2
28.09.2025
Касымпаша
1' - 90'
35'
66'
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
1 : 1
21.09.2025
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Карагюмрюк
0 : 1
13.09.2025
Касымпаша
1' - 76'
9'
76'
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
2 : 3
30.08.2025
Газиантеп
1' - 90'
70'
Турция. Суперлига, 2 тур
Касымпаша
0 : 1
18.08.2025
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Антальяспор
2 : 1
09.08.2025
Касымпаша
1' - 90'
31'
Главные новости
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
6
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
1
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
6
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
6
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
5
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+