Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Бельгия. Про-Лига 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Бельгия. Про-Лига 2023/2024 Кубок африканских наций 2023 Лига Европы 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Бельгия. Про-Лига 2022/2023