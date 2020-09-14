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Эквадор. Серия А
Команды
Барселона Г
Густаво Валлесилья
Статистика
€ 1 млн
Густаво Валлесилья - статистика
Барселона Г
28 мая 1999 (27), Эсмеральдас
#4 | Защитник
188 см
Эквадор
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Эквадор. Лига Про, 30 тур
Барселона Г
1 : 1
14.09.2026
Дельфин
1' - 90'
Эквадор. Лига Про, 29 тур
Аукас
1 : 1
07.09.2026
Барселона Г
1' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок Либертадорес 2026
Эквадор. Лига Про 2026
Кубок Либертадорес 2025
Эквадор. Лига Про 2025
Копа Судамерикана 2024
Эквадор. Серия А 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коламбус
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок лиг Северной Америки, 1 тур
Коламбус
2 : 1
24.07.2023
Сент-Луис
1' - 90'
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