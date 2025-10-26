Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 350 тыс

Виктор Брага - статистика

Тобол
18 апреля 2001 (25)
#16 | Полузащитник
175 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тобол
14
1
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Улытау
2 : 2
26.10.2025
Тобол
68' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Жетысу
1 : 2
19.10.2025
Тобол
71' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Тобол
1 : 0
28.09.2025
Кайсар
56' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Тобол
1 : 0
24.09.2025
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Атырау
1 : 0
13.09.2025
Тобол
1' - 83'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Тобол
2 : 0
23.08.2025
Туран
71' - 90'
76'
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Тобол
1 : 3
26.07.2025
Кайрат
65' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Актобе
0 : 0
20.07.2025
Тобол
88' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол
2 : 1
13.07.2025
Окжетпес
77' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Елимай
2 : 3
05.07.2025
Тобол
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Тобол
2 : 1
21.06.2025
Жетысу
71' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Тобол
2 : 1
04.05.2025
Кызыл-Жар
1' - 90'
89'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Кайрат
2 : 1
27.04.2025
Тобол
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Окжетпес
0 : 1
05.04.2025
Тобол
75' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Женис
0 : 0
08.03.2025
Тобол
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Тобол
2 : 0
01.03.2025
Улытау
1' - 90'
Главные новости
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
1
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
1
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
6
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
5
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
4
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+