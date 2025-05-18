Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Abu-Bekir Ömer El-Zein - статистика

Ульм 1846
#26 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Магдебург
22
2
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Магдебург
4 : 2
18.05.2025
Фортуна
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Падерборн
2 : 1
10.05.2025
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Магдебург
0 : 5
02.05.2025
Пройссен
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Герта
1 : 1
25.04.2025
Магдебург
87' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Магдебург
3 : 0
20.04.2025
Ян Регенсбург
47' - 90'
51'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Ульм 1846
1 : 0
12.04.2025
Магдебург
1' - 29'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Магдебург
2 : 0
06.04.2025
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Ганновер-96
0 : 0
29.03.2025
Магдебург
1' - 77'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Магдебург
0 : 3
14.03.2025
Гамбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
08.03.2025
Магдебург
1' - 75'
20'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Магдебург
4 : 1
02.03.2025
Дармштадт
74' - 90'
78'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Карлсруэ
3 : 1
22.02.2025
Магдебург
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Магдебург
3 : 0
14.02.2025
Кельн
88' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Магдебург
3 : 4
08.02.2025
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
2 : 5
01.02.2025
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Магдебург
1 : 1
24.01.2025
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Эльверсберг
2 : 5
19.01.2025
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Фортуна
2 : 5
20.12.2024
Магдебург
89' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Магдебург
1 : 1
14.12.2024
Падерборн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Пройссен
1 : 2
07.12.2024
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Магдебург
1 : 3
29.11.2024
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Ян Регенсбург
0 : 1
24.11.2024
Магдебург
62' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Магдебург
0 : 0
09.11.2024
Ульм 1846
1' - 63'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
03.11.2024
Магдебург
78' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Магдебург
0 : 3
27.10.2024
Ганновер-96
64' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
20.10.2024
Магдебург
55' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Магдебург
2 : 2
06.10.2024
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
1 : 2
28.09.2024
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Магдебург
2 : 2
22.09.2024
Карлсруэ
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Кельн
1 : 2
14.09.2024
Магдебург
64' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
0 : 4
31.08.2024
Магдебург
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Магдебург
2 : 2
25.08.2024
Шальке-04
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
1 : 3
11.08.2024
Магдебург
1' - 73'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Магдебург
0 : 0
03.08.2024
Эльверсберг
1' - 82'
Главные новости
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
1
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
4
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
4
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
2
«Золотыми буквами вписал себя в историю»: Тедеев определил легенду российского футбола
13:16
9
Радимов определил преемника Месси в сборной Аргентины
12:57
2
Стало известно, пыталось ли «Динамо» вернуть Захаряна летом
12:35
1
Боснийская легенда ЦСКА: «Россия для меня родная страна»
12:05
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+