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    Евгений Зиновьев - статистика

    Полузащитник
    Имя Евгений
    Отчество Владимирович
    Фамилия Зиновьев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 июня 1981 (41 год)
    Рост 183
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сибирь 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.05.2016 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:2 Тосно (Тосно)
    29.11.2015 80' -90' Сокол (Саратов) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
    15.11.2015 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:4 Тюмень (Тюмень)
    25.10.2015 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 2:1 Сибирь (Новосибирск)
    19.10.2015 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:0 Томь (Томск)
    31.08.2015 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:0 Балтика (Калининград)
    23.08.2015 85' -90' Армавир (Армавир) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
    17.08.2015 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 2:1 Сибирь (Новосибирск)
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