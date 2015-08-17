|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сибирь
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2016
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:2
|Тосно (Тосно)
|29.11.2015
|80' -90'
|Сокол (Саратов)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|15.11.2015
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:4
|Тюмень (Тюмень)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)
|19.10.2015
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Томь (Томск)
|31.08.2015
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Балтика (Калининград)
|23.08.2015
|85' -90'
|Армавир (Армавир)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|17.08.2015
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)