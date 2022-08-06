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    Алешандре Патрисио - статистика

    #41 | Нападающий
    Имя Алешандре
    Фамилия Патрисио
    Команда Серветт
    Состав Основной
    Родной город Женева
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 февраля 2004 (19 лет)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Серветт 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Цюрих (Цюрих) 4:1 Серветт (Женева)
    06.11.2022 70' -90' Серветт (Женева) 0:0 Янг Бойз (Берн)
    29.10.2022 Был в запасе Серветт (Женева) 2:2 Лугано (Лугано)
    23.10.2022 Был в запасе Санкт-Галлен (Санкт-Галлен) 1:1 Серветт (Женева)
    20.10.2022 Был в запасе Грассхоппер (Цюрих) 2:3 Серветт (Женева)
    16.10.2022 Был в запасе Серветт (Женева) 0:0 Базель (Базель)
    09.10.2022 Был в запасе Серветт (Женева) 1:1 Люцерн (Люцерн)
    27.08.2022 Был в запасе Серветт (Женева) 3:1 Грассхоппер (Цюрих)
    06.08.2022 Был в запасе Серветт (Женева) 1:0 Винтертур (Винтертур)
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