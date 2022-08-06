Алешандре Патрисио - статистика
#41 | Нападающий
|Имя
|Алешандре
|Фамилия
|Патрисио
|Команда
|Серветт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Женева
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 февраля 2004 (19 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Алешандре
|Фамилия
|Патрисио
|Команда
|Серветт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Женева
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 февраля 2004 (19 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серветт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Цюрих (Цюрих)
|4:1
|Серветт (Женева)
|06.11.2022
|70' -90'
|Серветт (Женева)
|0:0
|Янг Бойз (Берн)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Серветт (Женева)
|2:2
|Лугано (Лугано)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|1:1
|Серветт (Женева)
|20.10.2022
|Был в запасе
|Грассхоппер (Цюрих)
|2:3
|Серветт (Женева)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Серветт (Женева)
|0:0
|Базель (Базель)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Серветт (Женева)
|1:1
|Люцерн (Люцерн)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Серветт (Женева)
|3:1
|Грассхоппер (Цюрих)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Серветт (Женева)
|1:0
|Винтертур (Винтертур)