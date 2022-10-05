Кирилл Корольков - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Корольков
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Якутск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 августа 2001 (21 год)
|Рост
|179
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Корольков
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Якутск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 августа 2001 (21 год)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Текстильщик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2022
|1' -80'
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
(2:4)п
|Кубань (Краснодар)