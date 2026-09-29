Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Mateo Gamarra - статистика

Олимпия
#15 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Парагвай. Примера, 12 тур
Либертад
0 : 1
29.09.2026
Олимпия
1' - 90'
66'
Парагвай. Примера, 10 тур
Олимпия
3 : 0
13.09.2026
Спортиво Лукеньо
1' - 90'
Парагвай. Примера, 9 тур
Спортиво Триниденс
1 : 2
06.09.2026
Олимпия
1' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Крузейро
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сантос
3 : 0
07.12.2025
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Крузейро
3 : 1
01.11.2025
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Крузейро
1 : 0
19.10.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
16.10.2025
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Крузейро
1 : 1
06.10.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Васко да Гама
2 : 0
28.09.2025
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Крузейро
1 : 0
31.08.2025
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Крузейро
2 : 1
24.08.2025
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Мирассол
1 : 1
19.08.2025
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Крузейро
1 : 2
11.08.2025
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Ботафого
0 : 2
03.08.2025
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Крузейро
1 : 2
27.07.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Коринтианс
0 : 0
24.07.2025
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Флуминенсе
0 : 2
18.07.2025
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Крузейро
2 : 1
02.06.2025
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Форталеза
0 : 2
26.05.2025
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Крузейро
1 : 0
28.04.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
1 : 0
21.04.2025
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сан-Паулу
1 : 1
13.04.2025
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Интернасьонал
3 : 0
07.04.2025
Крузейро
27' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крузейро
2 : 1
30.03.2025
Мирассол
1' - 90'
Главные новости
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
3
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
1
«Золотыми буквами вписал себя в историю»: Тедеев определил легенду российского футбола
13:16
2
Радимов определил преемника Месси в сборной Аргентины
12:57
1
Стало известно, пыталось ли «Динамо» вернуть Захаряна летом
12:35
1
Боснийская легенда ЦСКА: «Россия для меня родная страна»
12:05
2
ФотоСафонов стал лицом легендарного фаст-фуд-ресторана
11:55
5
Названы два соперника, которых Роналду не смог одолеть
11:31
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+