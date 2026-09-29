Матчи за последние 30 дней
Парагвай. Примера, 12 тур
Парагвай. Примера, 10 тур
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Бразилия. Серия А, 34 тур
Бразилия. Серия А, 31 тур
Бразилия. Серия А, 29 тур
Бразилия. Серия А, 28 тур
Бразилия. Серия А, 27 тур
Бразилия. Серия А, 25 тур
Бразилия. Серия А, 22 тур
Бразилия. Серия А, 21 тур
Бразилия. Серия А, 20 тур
Бразилия. Серия А, 19 тур
Бразилия. Серия А, 18 тур
Бразилия. Серия А, 17 тур
Бразилия. Серия А, 16 тур
Бразилия. Серия А, 14 тур
Бразилия. Серия А, 11 тур
Бразилия. Серия А, 10 тур