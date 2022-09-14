Стефан Шапич - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Шапич
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|202
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Шапич
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|202
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|26.11.2022
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:2
|Урал (Екатеринбург)
|22.11.2022
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
(2:4)п
|Сочи (Сочи)
|77'
|19.10.2022
|89' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|28.09.2022
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|14.09.2022
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:3
|Торпедо (Москва)