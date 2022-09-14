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    Стефан Шапич - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Стефан
    Фамилия Шапич
    Команда Торпедо
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 202
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 Был в запасе Акрон 2:0 Торпедо Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 Был в запасе Акрон (Тольятти) 2:0 Торпедо (Москва)
    26.11.2022 1' -90' Торпедо (Москва) 1:2 Урал (Екатеринбург)
    22.11.2022 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1
    (2:4)п    		 Сочи (Сочи)
    77'
    19.10.2022 89' -90' ЦСКА (Москва) 0:1 Торпедо (Москва)
    28.09.2022 1' -90' Урал (Екатеринбург) 1:0 Торпедо (Москва)
    14.09.2022 1' -90' Сочи (Сочи) 1:3 Торпедо (Москва)
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