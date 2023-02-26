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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Акрон - Торпедо
Акрон - Торпедо: обзор матча 26 февраля 2023
Акрон
26.02.2023, воскресенье, 12:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Торпедо
26'
К. Савичев (П)
38'
А. Эльдарушев
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Акрон - Торпедо
Замена
Р. Апеков
️️️️
М. Палиенко
87'
75'
Замена
Б. Роганович
️️️️
Е. Шляков
Замена
А. Понсе
️️️️
А. Эльдарушев
68'
Замена
А. Килин
️️️️
В. Азаров
62'
Замена
П. Шакуро
️️️️
Е. Песегов
62'
61'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
И. Кутепов
Вторая желтая
Д. Полубояринов
58'
46'
Замена
М. Каймаков
️️️️
А. Орехов
46'
Замена
И. Стефанович
️️️️
М. Турищев
46'
Замена
Х. Эркинов
️️️️
И. Кухарчук
Желтая карточка
Д. Полубояринов
40'
ГОЛ! 2:0!
А. Эльдарушев
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Савичев
26'
25'
Желтая карточка
О. Кожемякин
17'
Желтая карточка
И. Кутепов
16'
Желтая карточка
А. Орехов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Акрон
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
18
Антон Килин
ПВ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
65
Стефан Шапич
ЦЗ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
6
Игор Савич
ОП
10
Михаил Каймаков
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
3-1-3-1-2
13
Волков
5
Ходжаниязов
58
Зуев
4
Савичев
6
Макаров
20
Полубояринов
7
Песегов
27
Чудин
99
Палиенко
99
Азаров
11
Эльдарушев
3-2-2-1-2
56
Довбня
22
Кожемякин
2
Кутепов
44
Журавлев
55
Шляков
77
Юзепчук
52
Нетфуллин
27
Орехов
44
Кухарчук
10
Караев
90
Турищев
7
Песегов
90
Шакуро
90
Шакуро
7
Песегов
99
Палиенко
11
Апеков
11
Апеков
99
Палиенко
99
Азаров
18
Килин
18
Килин
99
Азаров
11
Эльдарушев
9
Понсе
9
Понсе
11
Эльдарушев
55
Шляков
90
Роганович
90
Роганович
55
Шляков
27
Орехов
10
Каймаков
10
Каймаков
27
Орехов
44
Кухарчук
11
Эркинов
11
Эркинов
44
Кухарчук
2
Кутепов
10
Лебеденко
10
Лебеденко
2
Кутепов
90
Турищев
23
Стефанович
23
Стефанович
90
Турищев
Остались в запасе
Акрон
Торпедо
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
Главный тренер
Евгений Калешин
23
Егор Бабурин
ВР
65
Стефан Шапич
ЦЗ
97
Марио Чурич
ОП
6
Игор Савич
ОП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
65
Стефан Шапич
ЦЗ
97
Марио Чурич
ОП
6
Игор Савич
ОП
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Акрон - Торпедо
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Стадион:
Кристалл
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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Акрон
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