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    Деян Зарубица - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Деян
    Фамилия Зарубица
    Команда Балкани
    Состав Основной
    Родной город Никшич
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лачи 3 0 0 0 0
    Балкани 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 Был в запасе ЧФР Клуж (Бухарест) 1:0 Балкани (Сува Река)
    27.10.2022 Был в запасе Балкани (Сува Река) 0:1 Славия (Прага)
    13.10.2022 88' -90' Балкани (Сува Река) 1:2 Сивасспор (Сивас)
    06.10.2022 90' -90' Сивасспор (Сивас) 3:4 Балкани (Сува Река)
    08.09.2022 Был в запасе Балкани (Сува Река) 1:1 ЧФР Клуж (Бухарест)
    28.07.2022 63' -90' Лачи (Лач) 1:4 Петрокуб (Хынчешты)
    21.07.2022 1' -65' Петрокуб (Хынчешты) 0:0 Лачи (Лач)
    14.07.2022 Был в запасе Искра (Даниловград) 0:1 Лачи (Лач)
    07.07.2022 1' -84' Лачи (Лач) 0:0 Искра (Даниловград)
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