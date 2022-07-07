Деян Зарубица - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Деян
|Фамилия
|Зарубица
|Команда
|Балкани
|Состав
|Основной
|Родной город
|Никшич
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Деян
|Фамилия
|Зарубица
|Команда
|Балкани
|Состав
|Основной
|Родной город
|Никшич
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лачи
|3
|0
|0
|0
|0
|Балкани
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:0
|Балкани (Сува Река)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Балкани (Сува Река)
|0:1
|Славия (Прага)
|13.10.2022
|88' -90'
|Балкани (Сува Река)
|1:2
|Сивасспор (Сивас)
|06.10.2022
|90' -90'
|Сивасспор (Сивас)
|3:4
|Балкани (Сува Река)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Балкани (Сува Река)
|1:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|28.07.2022
|63' -90'
|Лачи (Лач)
|1:4
|Петрокуб (Хынчешты)
|21.07.2022
|1' -65'
|Петрокуб (Хынчешты)
|0:0
|Лачи (Лач)
|14.07.2022
|Был в запасе
|Искра (Даниловград)
|0:1
|Лачи (Лач)
|07.07.2022
|1' -84'
|Лачи (Лач)
|0:0
|Искра (Даниловград)