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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Балкани - Сивасспор
Балкани - Сивасспор: обзор матча 13 октября 2022
Балкани
13.10.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа G, 4 тур
1 : 2
Завершен
Сивасспор
36'
А. Тачи
72'
Х. Арслан
81'
К. Ангильский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балкани - Сивасспор
Замена
Л. Кардосо
️️️️
Э. Красники
88'
Замена
А. Бериша
️️️️
А. Ррахмани
88'
Замена
А. Капра
️️️️
А. Потоку
88'
Замена
Д. Зарубица
️️️️
М. Кореница
88'
81'
ГОЛ! 1:2!
К. Ангильский
Пас отдал
У. Чифтци
Замена
Э. Куц
️️️️
К. Зиба
76'
72'
ГОЛ! 1:1!
Х. Арслан
Пас отдал
М. Градель
67'
Замена
К. Ангильский
️️️️
М. Ятабаре
55'
Замена
А. Аппиндангойе
️️️️
Д. Гутас
55'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
М. Палули
55'
Замена
Х. Арслан
️️️️
Х. Харисис
52'
Желтая карточка
М. Палули
46'
Желтая карточка
Х. Харисис
Желтая карточка
Э. Куц
37'
ГОЛ! 1:0!
А. Тачи
Пас отдал
М. Кореница
36'
31'
Желтая карточка
Э. Йесилюрт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балкани
77
Стиви Фрашери
ВР
3
Арбер Потоку
ЛЗ
2
Арменд Тачи
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
6
Astrit Thaqi
ЦЗ
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
7
Эрмал Красники
ЛВ
14
Линдон Эмерллаху
ОП
10
Кендрим Зиба
ЦП
7
Меритон Кореница
АП
7
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
91
Диа Саба
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Балкани
92
Дамир Люлянович
ВР
1
Дашнор Балай
ВР
21
Альбин Капра
ЛЗ
28
Леотрим Бектеши
ЦЗ
14
Эгзон Синани
ЦЗ
99
Лукас Кардосо
ЛВ
20
Эдвин Куц
ОП
18
Леонард Шала
ЦП
17
Эди Максутай
ЦФ
8
Деян Зарубица
ЦФ
99
Альбин Бериша
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
16
Бавер Кучкар
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
94
Каан Онаран
ОП
37
Хакан Арслан
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
19
Карол Ангильский
ЦФ
3-3-1-2-1
77
Фрашери
32
Яшаника
6
5
Деллова
3
Потоку
14
Эмерллаху
2
Тачи
10
Зиба
7
Красники
7
Кореница
7
Ррахмани
4-3-3
35
Вурал
7
Палули
6
Гутас
3
Чифтци
88
Османпаша
8
Харисис
6
Ялчин
10
Градель
91
Саба
17
Йесилюрт
9
Ятабаре
3
Потоку
21
Капра
21
Капра
3
Потоку
10
Зиба
20
Куц
20
Куц
10
Зиба
7
Красники
99
Кардосо
99
Кардосо
7
Красники
7
Кореница
8
Зарубица
8
Зарубица
7
Кореница
7
Ррахмани
99
Бериша
99
Бериша
7
Ррахмани
6
Гутас
2
Аппиндангойе
2
Аппиндангойе
6
Гутас
8
Харисис
37
Арслан
37
Арслан
8
Харисис
7
Палули
9
Н'Жи
9
Н'Жи
7
Палули
9
Ятабаре
19
Ангильский
19
Ангильский
9
Ятабаре
Остались в запасе
Балкани
Сивасспор
92
Дамир Люлянович
ВР
1
Дашнор Балай
ВР
28
Леотрим Бектеши
ЦЗ
14
Эгзон Синани
ЦЗ
18
Леонард Шала
ЦП
17
Эди Максутай
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
25
Муаммер Йилдырым
ВР
16
Бавер Кучкар
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
94
Каан Онаран
ОП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
92
Дамир Люлянович
ВР
1
Дашнор Балай
ВР
28
Леотрим Бектеши
ЦЗ
14
Эгзон Синани
ЦЗ
18
Леонард Шала
ЦП
17
Эди Максутай
ЦФ
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
16
Бавер Кучкар
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
94
Каан Онаран
ОП
Главный тренер
Илир Дая
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Балкани - Сивасспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Балкани
Лига конференций, 2 раунд
Балкани
3 : 2
30.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 2 раунд
Богемианс
2 : 1
22.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 36 тур
Дукаджини
1 : 0
31.05.2026
Балкани
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Сува Река Сити
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