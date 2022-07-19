Стиви Фрашери - статистика
#77 | Вратарь
|Имя
|Стиви
|Фамилия
|Фрашери
|Команда
|Балкани
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|29 августа 1990 (32 года)
|Рост
|191
|Имя
|Стиви
|Фамилия
|Фрашери
|Команда
|Балкани
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|29 августа 1990 (32 года)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балкани
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:0
|Балкани (Сува Река)
|27.10.2022
|1' -90'
|Балкани (Сува Река)
|0:1
|Славия (Прага)
|13.10.2022
|1' -90'
|Балкани (Сува Река)
|1:2
|Сивасспор (Сивас)
|06.10.2022
|1' -90'
|Сивасспор (Сивас)
|3:4
|Балкани (Сува Река)
|15.09.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|3:2
|Балкани (Сува Река)
|26'
|08.09.2022
|1' -90'
|Балкани (Сува Река)
|1:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|25.08.2022
|1' -90'
|Балкани (Сува Река)
|1:0
|Шкупи (Чаир)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Балкани (Сува Река)
|3:2
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|26.07.2022
|Был в запасе
|Балкани (Сува Река)
|6:0
|Ла Фиорита (Монтеджардино)
|19.07.2022
|1' -90'
|Ла Фиорита (Монтеджардино)
|0:4
|Балкани (Сува Река)