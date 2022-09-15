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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Славия - Балкани
Славия - Балкани: обзор матча 15 сентября 2022
Славия
15.09.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа G, 2 тур
3 : 2
Завершен
Балкани
26'
С. Фрашери (АГ)
34'
П. Олаинка
41'
Л. Масопуст
29'
М. Кореница
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Балкани
Замена
Эвертон
️️️️
Д. Юрасек
89'
Замена
О. Дорли
️️️️
И. Шранц
80'
78'
Желтая карточка
Э. Синани
77'
Замена
Л. Кардосо
️️️️
М. Кореница
Желтая карточка
И. Шранц
69'
Замена
С. Тецл
️️️️
О. Лингр
67'
Желтая карточка
И. Траоре
55'
Замена
И. Траоре
️️️️
Л. Провод
46'
Замена
М. Усор
️️️️
Л. Масопуст
46'
ГОЛ! 3:1!
Л. Масопуст
Пас отдал
П. Олаинка
41'
ГОЛ! 2:1!
П. Олаинка
Пас отдал
Л. Масопуст
34'
29'
ГОЛ! 1:1!
М. Кореница
Желтая карточка
Х. Тьехи
27'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Фрашери
Пас отдал
Д. Юрасек
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
4
Христ Тьехи
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
39
Давид Юрасек
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Балкани
77
Стиви Фрашери
ВР
14
Эгзон Синани
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
2
Арменд Тачи
ЦЗ
7
Эрмал Красники
ЛВ
14
Линдон Эмерллаху
ОП
7
Меритон Кореница
АП
11
Назми Грипши
АП
7
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Славия
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
32
Эвертон
ЛВ
80
Ондржей Кричфалуши
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
44
Эрик Биегон
ЦП
8
Мозес Усор
ПВ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Балкани
92
Дамир Люлянович
ВР
1
Дашнор Балай
ВР
21
Альбин Капра
ЛЗ
3
Арбер Потоку
ЛЗ
28
Леотрим Бектеши
ЦЗ
99
Лукас Кардосо
ЛВ
20
Эдвин Куц
ОП
18
Леонард Шала
ЦП
17
Эди Максутай
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
99
Альбин Бериша
ЦФ
3-1-3-2-1
30
Мандоус
4
Усу
33
Качараба
23
Дудера
4
Тьехи
32
Лингр
39
Юрасек
8
Масопуст
17
Провод
99
Олаинка
26
Шранц
4-1-3-1
77
Фрашери
32
Яшаника
5
Деллова
2
Тачи
14
Синани
14
Эмерллаху
7
Кореница
11
Грипши
7
Красники
7
Ррахмани
26
Шранц
19
Дорли
19
Дорли
26
Шранц
17
Провод
12
Траоре
12
Траоре
17
Провод
39
Юрасек
32
Эвертон
32
Эвертон
39
Юрасек
8
Масопуст
8
Усор
8
Усор
8
Масопуст
32
Лингр
11
Тецл
11
Тецл
32
Лингр
7
Кореница
99
Кардосо
99
Кардосо
7
Кореница
Остались в запасе
Славия
Балкани
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
80
Ондржей Кричфалуши
ЦП
44
Эрик Биегон
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
92
Дамир Люлянович
ВР
1
Дашнор Балай
ВР
21
Альбин Капра
ЛЗ
3
Арбер Потоку
ЛЗ
28
Леотрим Бектеши
ЦЗ
20
Эдвин Куц
ОП
18
Леонард Шала
ЦП
17
Эди Максутай
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
99
Альбин Бериша
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Остались в запасе
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
80
Ондржей Кричфалуши
ЦП
44
Эрик Биегон
ЦП
Остались в запасе
92
Дамир Люлянович
ВР
1
Дашнор Балай
ВР
21
Альбин Капра
ЛЗ
3
Арбер Потоку
ЛЗ
28
Леотрим Бектеши
ЦЗ
20
Эдвин Куц
ОП
18
Леонард Шала
ЦП
17
Эди Максутай
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
99
Альбин Бериша
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Илир Дая
Статистика матча Славия - Балкани
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Балкани
Лига конференций, 2 раунд
Балкани
3 : 2
30.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 2 раунд
Богемианс
2 : 1
22.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 36 тур
Дукаджини
1 : 0
31.05.2026
Балкани
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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