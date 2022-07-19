Кендрим Зиба - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Кендрим
|Фамилия
|Зиба
|Команда
|Балкани
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|184
|Имя
|Кендрим
|Фамилия
|Зиба
|Команда
|Балкани
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балкани
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -64'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:0
|Балкани (Сува Река)
|27.10.2022
|1' -66'
|Балкани (Сува Река)
|0:1
|Славия (Прага)
|13.10.2022
|1' -76'
|Балкани (Сува Река)
|1:2
|Сивасспор (Сивас)
|06.10.2022
|1' -89'
|Сивасспор (Сивас)
|3:4
|Балкани (Сува Река)
|77'
|08.09.2022
|1' -79'
|Балкани (Сува Река)
|1:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|25.08.2022
|89' -90'
|Балкани (Сува Река)
|1:0
|Шкупи (Чаир)
|11.08.2022
|91' -123'
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|2:2
(3:4)п
|Балкани (Сува Река)
|109'
|04.08.2022
|77' -90'
|Балкани (Сува Река)
|3:2
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|26.07.2022
|1' -90'
|Балкани (Сува Река)
|6:0
|Ла Фиорита (Монтеджардино)
|19.07.2022
|Был в запасе
|Ла Фиорита (Монтеджардино)
|0:4
|Балкани (Сува Река)