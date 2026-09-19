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Чехия. Шанс Лига
Команды
Слован
Кендрим Зиба
Статистика
€ 300 тыс
Кендрим Зиба - статистика
Слован
2 февраля 2001 (25)
#10 | Полузащитник
184 см
Косово
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Слован
3 : 0
12.09.2026
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Яблонец
1 : 2
06.09.2026
Слован
Был в запасе
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Польша. Экстракласа 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Слован
19
3
4
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Слован
1 : 0
11.05.2025
Богемианс 1905
1' - 90'
71'
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Богемианс 1905
4 : 1
04.05.2025
Слован
70' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Слован
2 : 3
19.04.2025
Карвина
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Градец-Кралове
0 : 2
13.04.2025
Слован
59' - 90'
90'
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Слован
2 : 0
05.04.2025
Динамо
1' - 86'
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Словацко
0 : 4
30.03.2025
Слован
1' - 90'
29, 36'
13'
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Слован
1 : 0
15.03.2025
Спарта
64' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Яблонец
0 : 0
08.03.2025
Слован
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Слован
1 : 1
02.03.2025
Дукла
57' - 90'
87'
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Богемианс 1905
0 : 0
23.02.2025
Слован
1' - 74'
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Слован
3 : 1
16.02.2025
Млада Болеслав
1' - 90'
49'
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Виктория
3 : 2
08.02.2025
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
2 : 1
19.10.2024
Слован
1' - 90'
77'
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
0 : 5
05.10.2024
Яблонец
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
Слован
68' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
2 : 2
22.09.2024
Богемианс 1905
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Слован
1 : 1
01.09.2024
Виктория
90' - 90'
90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
2 : 0
25.08.2024
Слован
62' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Слован
3 : 0
18.08.2024
Пардубице
70' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Теплице
2 : 1
10.08.2024
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Слован
0 : 1
02.08.2024
Славия
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Слован
1 : 1
28.07.2024
Сигма
71' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Карвина
1 : 2
21.07.2024
Слован
80' - 90'
87'
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