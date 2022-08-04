Седрик Куадио - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Седрик
|Фамилия
|Куадио
|Команда
|РФШ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Седрик
|Фамилия
|Куадио
|Команда
|РФШ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|РФШ
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|Был в запасе
|Линфилд (Белфаст)
|1:2
(2:4)п
|РФШ (Рига)
|18.08.2022
|1' -55'
|РФШ (Рига)
|2:2
|Линфилд (Белфаст)
|11.08.2022
|1' -83'
|Хибернианс (Паола)
|1:3
|РФШ (Рига)
|56'
|04.08.2022
|56' -90'
|РФШ (Рига)
|1:1
|Хибернианс (Паола)