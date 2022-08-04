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    Седрик Куадио - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Седрик
    Фамилия Куадио
    Команда РФШ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 мая 1996 (26 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    РФШ 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 Был в запасе Линфилд (Белфаст) 1:2
    (2:4)п    		 РФШ (Рига)
    18.08.2022 1' -55' РФШ (Рига) 2:2 Линфилд (Белфаст)
    11.08.2022 1' -83' Хибернианс (Паола) 1:3 РФШ (Рига)
    56'
    04.08.2022 56' -90' РФШ (Рига) 1:1 Хибернианс (Паола)
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