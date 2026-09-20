Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Латвия. Высшая лига
Команды
РФШ
Седрик Куадио
Статистика
€ 300 тыс
Седрик Куадио - статистика
РФШ
19 мая 1996 (30)
#17 | Нападающий
185 см
Кот-д'Ивуар
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Латвия. Высшая лига, 31 тур
Ауда
1 : 1
20.09.2026
РФШ
1' - 80'
Статистика по турнирам
Латвия. Высшая лига 2026
Лига Европы 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
РФШ
11
1
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 8 тур
Динамо К
1 : 0
30.01.2025
РФШ
46' - 90'
Лига Европы, 7 тур
РФШ
1 : 0
23.01.2025
Аякс
1' - 60'
Лига Европы, 6 тур
Маккаби
2 : 1
12.12.2024
РФШ
1' - 66'
Лига Европы, 5 тур
РФШ
0 : 2
28.11.2024
ПАОК
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
РФШ
1 : 1
07.11.2024
Андерлехт
1' - 59'
Лига Европы, 3 тур
Айнтрахт
1 : 0
24.10.2024
РФШ
1' - 83'
Лига Европы, 2 тур
РФШ
2 : 2
03.10.2024
Галатасарай
1' - 77'
Лига Европы, 1 тур
ФКСБ
4 : 1
26.09.2024
РФШ
1' - 70'
Лига Европы, 4 раунд
АПОЭЛ
2 : 2
29.08.2024
РФШ
1' - 67'
67'
Лига Европы, 4 раунд
РФШ
2 : 1
22.08.2024
АПОЭЛ
1' - 74'
31'
Лига Европы, 3 раунд
РФШ
7 : 0
14.08.2024
УЭ Санта-Колома
1' - 60'
10, 44'
Лига Европы, 3 раунд
УЭ Санта-Колома
0 : 2
08.08.2024
РФШ
1' - 90'
37'
Главные новости
Фото
Сафонов стал лицом легендарного фаст-фуд-ресторана
11:55
1
Названы два соперника, которых Роналду не смог одолеть
11:31
1
Мостовой запретит сборной Португалии играть в футбол, если она выгонит Роналду
11:01
3
Реакция фанатов «Зенита» на уход Барриоса
10:41
7
Тренер Португалии отказался извиняться перед психанувшим Роналду
10:19
11
«Это мой последний год в «Зените»: легионер покинет Петербург после семи лет в клубе
10:03
9
Видео
Подписчики восхитились домашним нарядом Джорджины
09:37
3
Губерниев прокомментировал заявление Дзюбы об окончании карьеры
09:09
2
Форвард Дании толкнул 72-летнего тренера Португалии
08:39
5
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+