Раду Бобоц - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Раду
|Фамилия
|Бобоц
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крайова
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|180
|Имя
|Раду
|Фамилия
|Бобоц
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крайова
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|0:3
|Вест Хэм (Лондон)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|ФКСБ (Бухарест)
|13.10.2022
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|0:5
|Силькеборг (Силькеборг)
|06.10.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|5:0
|ФКСБ (Бухарест)
|15.09.2022
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|0:0
|Андерлехт (Брюссель)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|3:1
|ФКСБ (Бухарест)
|25.08.2022
|46' -90'
|Викинг (Ставангер)
|1:3
|ФКСБ (Бухарест)
|18.08.2022
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|1:2
|Викинг (Ставангер)