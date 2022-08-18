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    Раду Бобоц - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Раду
    Фамилия Бобоц
    Команда ФКСБ
    Состав Основной
    Родной город Крайова
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 апреля 1999 (23 года)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФКСБ 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 0:3 Вест Хэм (Лондон)
    27.10.2022 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 2:2 ФКСБ (Бухарест)
    13.10.2022 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 0:5 Силькеборг (Силькеборг)
    06.10.2022 1' -90' Силькеборг (Силькеборг) 5:0 ФКСБ (Бухарест)
    15.09.2022 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 0:0 Андерлехт (Брюссель)
    08.09.2022 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 3:1 ФКСБ (Бухарест)
    25.08.2022 46' -90' Викинг (Ставангер) 1:3 ФКСБ (Бухарест)
    18.08.2022 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 1:2 Викинг (Ставангер)
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