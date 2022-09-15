Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ФКСБ - Андерлехт
ФКСБ - Андерлехт: обзор матча 15 сентября 2022
ФКСБ
15.09.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа B, 2 тур
0 : 0
Завершен
Андерлехт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФКСБ - Андерлехт
Желтая карточка
A. Compagno
90'
+1
Замена
Д. Харуц
️️️️
Д. Олару
90'
Замена
И. Стоица
️️️️
О. Попеску
90'
83'
Замена
С. Эспозито
️️️️
Л. Рафаэлов
71'
Замена
Я. Версхарен
️️️️
М. Кана
Замена
Р. Радунович
️️️️
А. Пантя
69'
Замена
А. Кордя
️️️️
Д. Микулеску
59'
Замена
A. Compagno
️️️️
Б. Русу
46'
32'
Желтая карточка
М. Мурильо
Желтая карточка
Д. Олару
30'
Желтая карточка
Д. Микулеску
19'
9'
Желтая карточка
М. Кана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
6
Малком Эджума
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
28
Дариус Олару
ЦП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
90
Богдан Русу
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
6
Зено Дебаст
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
55
Марко Кана
ОП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
17
Сорин Сербан
ЛЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
5
Денис Харуц
ПЗ
27
Раду Бобоц
ПЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
11
Андрей Кордя
ПВ
17
Флоринел Коман
ЦФ
96
Andrea Compagno
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
3-1-3-2-1
32
Тарновану
5
Дава
5
Тамм
2
Пантя
6
Эджума
2
Крецу
28
Олару
26
Оайдэ
30
Попеску
11
Микулеску
90
Русу
4-1-4-1
1
ван Кромбрадж
29
Худт
14
Вертонген
62
Мурильо
6
Дебаст
55
Кана
18
Ашимеру
9
Амузу
11
Рафаэлов
10
Арнстад
21
Силва
2
Пантя
33
Радунович
33
Радунович
2
Пантя
28
Олару
5
Харуц
5
Харуц
28
Олару
11
Микулеску
11
Кордя
11
Кордя
11
Микулеску
90
Русу
96
96
90
Русу
30
Попеску
10
Стоица
10
Стоица
30
Попеску
55
Кана
16
Версхарен
16
Версхарен
55
Кана
11
Рафаэлов
94
Эспозито
94
Эспозито
11
Рафаэлов
Остались в запасе
ФКСБ
Андерлехт
25
Андрей Влад
ВР
17
Сорин Сербан
ЛЗ
27
Раду Бобоц
ПЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
17
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
26
Колин Коосеманс
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
17
Сорин Сербан
ЛЗ
27
Раду Бобоц
ПЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
17
Флоринел Коман
ЦФ
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча ФКСБ - Андерлехт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Генча
Новости команд
Все
ФКСБ
Андерлехт
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:39
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ауда» – ФКСБ: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
ФКСБ – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
ФКСБ – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 2.50
29 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
«Динамо» Загреб – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:39
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+