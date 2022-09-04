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    Victor Fernandez - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Victor Fernandez
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волос 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.01.2023 Был в запасе Ионикос (Никея) 0:1 Волос (Волос)
    13.11.2022 78' -90' ПАОК (Салоники) 3:0 Волос (Волос)
    10.11.2022 86' -90' Волос (Волос) 2:1 ПАС (Яннина)
    05.11.2022 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 2:2 Волос (Волос)
    15.10.2022 Был в запасе Волос (Волос) 2:1 Левадиакос (Левадия)
    08.10.2022 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 2:3 Волос (Волос)
    02.10.2022 Был в запасе Волос (Волос) 2:0 Арис (Салоники)
    18.09.2022 64' -90' Волос (Волос) 2:0 Ионикос (Никея)
    11.09.2022 58' -90' Олимпиакос (Пирей) 1:1 Волос (Волос)
    04.09.2022 46' -90' Волос (Волос) 0:1 ОФИ (Ираклион)
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