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    Габриэль Флорентин - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Габриэль
    Фамилия Флорентин
    Команда Оренбург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 марта 1999 (23 года)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оренбург 4 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2022 1' -90' Динамо (Москва) 1:0 Оренбург (Оренбург)
    72'
    23.11.2022 1' -82' Оренбург (Оренбург) 4:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    37'
    19.10.2022 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 4:2 Ахмат (Грозный)
    28.09.2022 1' -56' Оренбург (Оренбург) 2:2
    (4:3)п    		 Динамо (Москва)
    31.08.2022 1' -74' Ахмат (Грозный) 3:1 Оренбург (Оренбург)
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