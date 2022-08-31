Габриэль Флорентин - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Флорентин
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 марта 1999 (23 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Флорентин
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 марта 1999 (23 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Оренбург (Оренбург)
|72'
|23.11.2022
|1' -82'
|Оренбург (Оренбург)
|4:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|37'
|19.10.2022
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|4:2
|Ахмат (Грозный)
|28.09.2022
|1' -56'
|Оренбург (Оренбург)
|2:2
(4:3)п
|Динамо (Москва)
|31.08.2022
|1' -74'
|Ахмат (Грозный)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)