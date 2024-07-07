Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Максим Хачатрян - статистика

Завершил карьеру
30 января 2004 (22), Санкт-Петербург
#58 | Полузащитник
177 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Звезда
14
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Сатурн
5 : 1
07.07.2024
Звезда
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Спартак-2
6 : 0
25.06.2024
Звезда
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Звезда
1 : 4
19.06.2024
Зенит-2
1' - 79'
18'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Звезда
2 : 4
13.06.2024
Тверь
1' - 80'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Родина-М
5 : 1
07.06.2024
Звезда
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Звезда
2 : 2
01.06.2024
Луки-Энергия
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Балтика-2
1 : 0
26.05.2024
Звезда
1' - 72'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Звезда
2 : 1
18.05.2024
Знамя Труда
1' - 90'
36'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Енисей-М
2 : 1
12.05.2024
Звезда
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Звезда
1 : 3
04.05.2024
Торпедо Вл
1' - 75'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Динамо СПб
2 : 0
27.04.2024
Звезда
1' - 64'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Звезда
1 : 1
20.04.2024
Чертаново
1' - 61'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Динамо Вг
1 : 0
14.04.2024
Звезда
1' - 79'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Звезда
0 : 3
06.04.2024
Динамо-2
1' - 85'
Главные новости
Мостовой запретит сборной Португалии играть в футбол, если она выгонит Роналду
11:01
Реакция фанатов «Зенита» на уход Барриоса
10:41
4
Тренер Португалии отказался извиняться перед психанувшим Роналду
10:19
7
«Это мой последний год в «Зените»: легионер покинет Петербург после семи лет в клубе
10:03
7
ВидеоПодписчики восхитились домашним нарядом Джорджины
09:37
3
Губерниев прокомментировал заявление Дзюбы об окончании карьеры
09:09
1
Форвард Дании толкнул 72-летнего тренера Португалии
08:39
4
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
1
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+