|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.10.2015
|61' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Химик (Дзержинск)
|26.10.2015
|1' -78'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:0
|Пари НН (Нижний Новгород)
|20.10.2015
|1' -76'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:0
|Динамо (Киров)
|14.10.2015
|1' -82'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:3
|Пари НН (Нижний Новгород)
|08.10.2015
|1' -46'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:2
|Носта (Новотроицк)
|03.10.2015
|1' -77'
|Челябинск (Челябинск)
|1:3
|Пари НН (Нижний Новгород)
|27.09.2015
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:0
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|21.09.2015
|1' -73'
|Волга (Ульяновск)
|1:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|15.09.2015
|1' -46'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|3:1
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|09.09.2015
|1' -84'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)