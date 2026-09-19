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Главная
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Динамо К
Джастин Лонвейк
Статистика
€ 800 тыс
Джастин Лонвейк - статистика
Динамо К
21 декабря 1999 (26), Тилбург
#21 | Полузащитник
189 см
Суринам | Нидерланды
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Заря
0 : 2
19.09.2026
Динамо К
1' - 88'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Динамо К
0 : 0
06.09.2026
ЛНЗ
1' - 90'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо К
3
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
ПАОК
2 : 0
30.07.2026
Динамо К
1' - 86'
Лига Европы, 2 раунд
Динамо К
2 : 3
23.07.2026
ПАОК
55' - 90'
77'
Лига Европы, 1 раунд
Университатя Клуж
0 : 0
16.07.2026
Динамо К
87' - 120'
105'
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