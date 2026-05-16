Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 600 тыс

Анхель Алгобия - статистика

АВС
23 июня 1999 (27)
#27 | Полузащитник
188 см
Испания
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
АВС
20
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Морейренcе
0 : 0
16.05.2026
АВС
1' - 73'
Португалия. Примейра, 33 тур
АВС
3 : 1
10.05.2026
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 32 тур
Насьональ
1 : 2
02.05.2026
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Риу Аве
2 : 2
17.04.2026
АВС
86' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
АВС
1 : 1
11.04.2026
Витория Гимараеш
82' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Жил Висенте
3 : 0
03.04.2026
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Алверка
0 : 0
07.03.2026
АВС
1' - 34'
33'
Португалия. Примейра, 24 тур
АВС
0 : 0
28.02.2026
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Бенфика
3 : 0
21.02.2026
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
АВС
3 : 0
15.02.2026
Эшторил
53' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Фамаликан
3 : 1
09.02.2026
АВС
76' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
АВС
0 : 4
02.02.2026
Брага
1' - 59'
Португалия. Примейра, 19 тур
Каза Пиа
3 : 3
23.01.2026
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
АВС
0 : 1
17.01.2026
Арука
72' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
АВС
2 : 2
21.12.2025
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Спортинг
6 : 0
13.12.2025
АВС
1' - 58'
Португалия. Примейра, 13 тур
АВС
1 : 2
06.12.2025
Риу Аве
1' - 76'
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
4 : 0
28.11.2025
АВС
88' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
3 : 0
27.09.2025
АВС
1' - 46'
Португалия. Примейра, 6 тур
АВС
0 : 3
20.09.2025
Бенфика
1' - 79'
Португалия. Примейра, 5 тур
Эшторил
3 : 1
13.09.2025
АВС
1' - 39'
Португалия. Примейра, 4 тур
АВС
0 : 1
30.08.2025
Фамаликан
1' - 65'
Португалия. Примейра, 3 тур
Брага
2 : 2
24.08.2025
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Арука
3 : 1
09.08.2025
АВС
1' - 58'
Главные новости
Губерниев прокомментировал заявление Дзюбы об окончании карьеры
09:09
Форвард Дании толкнул 72-летнего тренера Португалии
08:39
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
4
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
1
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
1
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
9
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+