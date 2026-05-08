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Италия. Серия B
Команды
Реджана 1919
Алессандро Микаи
Статистика
€ 200 тыс
Алессандро Микаи - статистика
Реджана 1919
24 июля 1993 (33), Мантова
#1 | Вратарь
186 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Румыния. Лига I 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реджана 1919
15
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Реджана 1919
1 : 0
08.05.2026
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Модена
2 : 1
01.05.2026
Реджана 1919
1' - 90'
Италия. Серия В, 36 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.04.2026
Палермо
1' - 90'
31'
Италия. Серия В, 35 тур
Падова
1 : 0
19.04.2026
Реджана 1919
1' - 90'
Италия. Серия В, 34 тур
Реджана 1919
2 : 0
12.04.2026
Каррарезе
1' - 90'
Италия. Серия В, 33 тур
Реджана 1919
1 : 3
06.04.2026
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Виртус Энтелла
3 : 0
22.03.2026
Реджана 1919
1' - 90'
65'
Италия. Серия В, 31 тур
Реджана 1919
0 : 0
17.03.2026
Монца
1' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Бари
4 : 1
14.03.2026
Реджана 1919
1' - 90'
Италия. Серия В, 29 тур
Венеция
2 : 0
07.03.2026
Реджана 1919
1' - 90'
Италия. Серия В, 28 тур
Реджана 1919
0 : 4
03.03.2026
Зюйдтироль
1' - 90'
Италия. Серия В, 27 тур
Специя
0 : 1
28.02.2026
Реджана 1919
1' - 90'
Италия. Серия В, 26 тур
Реджана 1919
1 : 1
22.02.2026
Авеллино
1' - 90'
Италия. Серия В, 25 тур
Эмполи
1 : 1
15.02.2026
Реджана 1919
1' - 90'
Италия. Серия В, 24 тур
Реджана 1919
1 : 0
10.02.2026
Мантова
1' - 90'
Италия. Серия В, 23 тур
Катанцаро
2 : 0
07.02.2026
Реджана 1919
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