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Максим Якименко - статистика

Торпедо Миасс
9 ноября 2003 (22)
#7 | Нападающий
175 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
88' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Торпедо Миасс
3 : 1
13.09.2026
Иртыш
1' - 83'
26'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Торпедо Миасс
3 : 1
13.09.2026
Иртыш
1' - 83'
26'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Зенит-2
2 : 0
05.09.2026
Торпедо Миасс
71' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо Миасс
8
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
88' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Торпедо Миасс
3 : 1
13.09.2026
Иртыш
1' - 83'
26'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Торпедо Миасс
3 : 1
13.09.2026
Иртыш
1' - 83'
26'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Зенит-2
2 : 0
05.09.2026
Торпедо Миасс
71' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
Динамо Ставрополь
1 : 2
30.08.2026
Торпедо Миасс
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 6 тур
Торпедо Миасс
5 : 0
22.08.2026
Амкар-Пермь
1' - 54'
43'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
Иртыш
2 : 0
01.08.2026
Торпедо Миасс
63' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
25.07.2026
Зенит-2
69' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 1 тур
Торпедо Миасс
0 : 2
18.07.2026
Динамо-2
1' - 46'
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