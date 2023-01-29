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    Микеле Ди Грегорио - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Микеле
    Фамилия Ди Грегорио
    Команда Монца
    Состав Основной
    Родной город Милан
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 27 июля 1997 (25 лет)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 1' - 90' Удинезе 2:2 Монца Италия. Серия А, 29 тур
    02.04.2023 1' - 90' Монца 0:2 Лацио Италия. Серия А, 28 тур
    18.03.2023 1' - 90' Монца 1:1 Кремонезе Италия. Серия А, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монца 29 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 1' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Монца (Монца)
    02.04.2023 1' -90' Монца (Монца) 0:2 Лацио (Рим)
    18.03.2023 1' -90' Монца (Монца) 1:1 Кремонезе (Кремона)
    12.03.2023 1' -90' Верона (Верона) 1:1 Монца (Монца)
    04.03.2023 1' -90' Монца (Монца) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    26.02.2023 1' -90' Салернитана (Салернитана) 3:0 Монца (Монца)
    18.02.2023 1' -90' Монца (Монца) 0:1 Милан (Милан)
    12.02.2023 1' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Монца (Монца)
    06.02.2023 1' -90' Монца (Монца) 2:2 Сампдория (Генуя)
    29.01.2023 1' -90' Ювентус (Турин) 0:2 Монца (Монца)
    22.01.2023 1' -90' Монца (Монца) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    14.01.2023 1' -90' Кремонезе (Кремона) 2:3 Монца (Монца)
    07.01.2023 1' -90' Монца (Монца) 2:2 Интер (Милан)
    04.01.2023 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:1 Монца (Монца)
    13.11.2022 1' -90' Монца (Монца) 3:0 Салернитана (Салернитана)
    10.11.2022 1' -90' Лацио (Рим) 1:0 Монца (Монца)
    06.11.2022 1' -90' Монца (Монца) 2:0 Верона (Верона)
    31.10.2022 1' -90' Монца (Монца) 1:2 Болонья (Болонья)
    22.10.2022 1' -90' Милан (Милан) 4:1 Монца (Монца)
    15.10.2022 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Монца (Монца)
    09.10.2022 1' -90' Монца (Монца) 2:0 Специя (Ла Специя)
    02.10.2022 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:3 Монца (Монца)
    18.09.2022 1' -90' Монца (Монца) 1:0 Ювентус (Турин)
    11.09.2022 1' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Монца (Монца)
    05.09.2022 1' -90' Монца (Монца) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    30.08.2022 1' -90' Рома (Рим) 3:0 Монца (Монца)
    26.08.2022 1' -90' Монца (Монца) 1:2 Удинезе (Удине)
    21.08.2022 1' -90' Наполи (Неаполь) 4:0 Монца (Монца)
    13.08.2022 1' -90' Монца (Монца) 1:2 Торино (Турин)
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