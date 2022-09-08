Панайотис Артиматас - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Панайотис
|Фамилия
|Артиматас
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Паралимни
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|186
|Имя
|Панайотис
|Фамилия
|Артиматас
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Паралимни
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Аполлон (Лимассол)
|1:0
|Вадуц (Вадуц)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|1:0
|Аполлон (Лимассол)
|13.10.2022
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|1:0
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|06.10.2022
|1' -77'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|3:2
|Аполлон (Лимассол)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Аполлон (Лимассол)
|1:3
|Днепр-1 (Днепр)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Вадуц (Вадуц)
|0:0
|Аполлон (Лимассол)