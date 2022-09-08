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    Панайотис Артиматас - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Панайотис
    Фамилия Артиматас
    Команда Аполлон
    Состав Основной
    Родной город Паралимни
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 ноября 1998 (24 года)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аполлон 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 Был в запасе Аполлон (Лимассол) 1:0 Вадуц (Вадуц)
    27.10.2022 Был в запасе Днепр-1 (Днепр) 1:0 Аполлон (Лимассол)
    13.10.2022 1' -90' Аполлон (Лимассол) 1:0 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    06.10.2022 1' -77' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 3:2 Аполлон (Лимассол)
    15.09.2022 Был в запасе Аполлон (Лимассол) 1:3 Днепр-1 (Днепр)
    08.09.2022 Был в запасе Вадуц (Вадуц) 0:0 Аполлон (Лимассол)
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